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У збірній України новий тренер – італієць, який працював у "Реалі"

20 січня, 12:15

Олег Люлька Олег Люлька

Асистентом Андрія Шевченка став 32-річний Луїджі Ночентіні

У тренерському штабі збірної України перед фінальною частиною Євро, яка відбудеться з 11 червня по 11 липня, з'явився новачок. Помічником Андрія Шевченка став 32-річний італієць Луїджі Ночентіні, який торік працював асистентом тодішнього наставника "Дніпра-1" Дмитра Михайленка.

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Ночентіні стане тренером-аналітиком збірної України. Про це повідомив глава УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю каналу "Футбол 1".

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Відзначимо, що Ночентіні має досвід роботи в скаутській службі мадридського "Реала", також цей фахівець з техніко-тактичної аналітики співпрацював з Мауріціо Саррі в "Емполі" та "Наполі".

Луїджі Ночентіні
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Луїджі Ночентіні / Фото: УАФ

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Серед обов'язків італійця буде спостереження за кандидатами до національної та молодіжної збірних, а також координація підготовки всіх юнацьких збірних України.

Раніше Павелко заявив, що "Україна виграє в суді справу у Швейцарії".

Дивіться, як збірна України перемагала в Лізі націй Іспанію

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тренер Андрій Шевченко збірна України Євро-2020 Луїджі Ночентіні
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