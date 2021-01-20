У збірній України новий тренер – італієць, який працював у "Реалі"

У тренерському штабі збірної України перед фінальною частиною Євро, яка відбудеться з 11 червня по 11 липня, з'явився новачок. Помічником Андрія Шевченка став 32-річний італієць Луїджі Ночентіні, який торік працював асистентом тодішнього наставника "Дніпра-1" Дмитра Михайленка.
Ночентіні стане тренером-аналітиком збірної України. Про це повідомив глава УАФ Андрій Павелко в інтерв'ю каналу "Футбол 1".
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Відзначимо, що Ночентіні має досвід роботи в скаутській службі мадридського "Реала", також цей фахівець з техніко-тактичної аналітики співпрацював з Мауріціо Саррі в "Емполі" та "Наполі".
Серед обов'язків італійця буде спостереження за кандидатами до національної та молодіжної збірних, а також координація підготовки всіх юнацьких збірних України.
Раніше Павелко заявив, що "Україна виграє в суді справу у Швейцарії".
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