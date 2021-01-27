Уболівальникам дозволять відвідувати матчі Євро-2020

Днями бос "Баварії" Карл-Гайнц Румменігге натякнув, що Євро-2020 пройде в одній країні, однак УЄФА не збирається змінювати формат футбольного чемпіонату. Організація, як і раніше, націлена на проведення турніру в 12 містах, повідомляє The Independent.
За даними джерела, УЄФА підтримує контакти з 12 нинішніми містами-організаторами, які заявили про свою готовність прийняти турнір. Плани федерацій на випадок надзвичайних ситуацій передбачають чотири основні варіанти заповнюваності стадіонів: повні стадіони, 75% від місткості, 50% або 25%.
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Нагадаємо, що Євро-2020 перенесли на рік через пандемію коронавірусної інфекції. При цьому УЄФА вирішив не міняти назву турніру. Спочатку планувалося, що чемпіонат Європи пройде у 12 містах: Санкт-Петербурзі, Лондоні, Мюнхені, Баку, Римі, Бухаресті, Копенгагені, Амстердамі, Більбао, Глазго, Будапешті та Дубліні.
Очікується, що УЄФА прийме остаточне рішення про долю турніру в березні.
Збірна України стартує на Євро-2020 13 червня в Амстердамі матчем з Нідерландами. Ще два поєдинки групового етапу команда Андрія Шевченка проведе в Бухаресті – 17 червня з Північної Македонією і 21 червня – з Австрією.
Днями збірна України назвала суперників перед чемпіонатом Європи. Підопічні Андрія Шевченка зіграють три товариські поєдинки.
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