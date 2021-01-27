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УЕФА не будет менять оригинальный формат Евро-2020 и даже собирается пустить зрителей

27 января, 08:42

Елена Павлова Елена Павлова

Есть четыре варианта заполняемости стадионов во время чемпионата

На днях босс "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге намекнул, что Евро-2020 пройдет в одной стране, однако УЕФА не собирается менять формат футбольного чемпионата. Он, как и раньше, нацелен на проведение турнира в 12 городах – сообщает The Independent.

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Евро-2020

Евро-2020 / Фото: Reuters

По данным источника, УЕФА поддерживает контакты с 12 нынешними городами-организаторами, которые заявили о своей готовности принять турнир. Планы федераций на случай чрезвычайных ситуаций предусматривают четыре основных варианта заполняемости стадионов: полные стадионы, 75% от вместимости, 50% или 25%.

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Напомним, что Евро-2020 перенесли на год из-за пандемии коронавирусной инфекции. При этом УЕФА решил не менять название турнира. Изначально планировалось, что чемпионат Европы пройдет в 12 городах: Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.

Ожидается, что УЕФА примет окончательное решение о судьбе турнира в марте.

На днях сборная Украины назвала соперников перед чемпионатом Европы. Подопечные Андрея Шевченко сыграют три товарищеских поединка.

По ком ударит перенос Евро-2020 на следующий год

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