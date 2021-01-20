Збірна України отримала ще одного суперника перед Євро. Всі наші матчі в 2021 році

Підопічні Андрія Шевченка проведуть три спаринги перед чемпіонатом Європи

Нинішній рік обіцяє стати для української національної команди по футболу дуже насиченим. В 2021-му підопічні Андрія Шевченка проведуть не менше 14 матчів. Зокрема, з'явилася звістка про нового суперника перед фінальною частиною Євро. А позавчора стало відомо, що збірну України за скасування матчу зі Швейцарією можуть помилувати 16 лютого.

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Напередодні чемпіонату Європи "синьо-жовті" зіграють три контрольні матчі, про що в передачі "Головна команда" на каналі "Футбол" повідомив президент УАФ Андрій Павелко.

23 травня збірна України прийме Бахрейн , 3 червня – Північну Ірландію, 7 червня – Кіпр. Всі зустрічі планується провести на домашніх полях. Команда Бахрейну займає 97-е місце в рейтингу ФІФА, британці – 45-е, кіпріоти – 100-е. Зустрічі організовані на прохання тренерського штабу.

У фінальній же частині Євро-2020 у наших футболістів заплановано поєдинки з Нідерландами (13 червня), Північної Македонією (17 червня) і Австрією (21 червня).

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Нагадаємо, що збірна України зіграє у відбірковому турнірі чемпіонату світу-2022 з суперниками з Боснії та Герцеговини, Франції, Казахстану та Фінляндії. Три матчі пройдуть наприкінці березня, ще п'ять – восени.

Згадаймо, як українці обіграли іспанців у Лізі націй:

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