Ексворотарю Динамо дісталися золоті рукавички на Кіпрі

Колишній воротар київського Динамо Артур Рудько удостоївся чергової нагороди, виступаючи на Кіпрі. 29-річний українець на прізвисько "Капітан Америка" став володарем "Золотих рукавичок" групи Б кіпрського чемпіонату за найбільшу кількість матчів, які він відстояв на нуль у другій частині сезону.
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Відзначимо, що Рудько захищає кольори середняка кіпрського футболу Пафосу, президентом і власником якого є російський бізнесмен Сергій Ломакін.
Додамо, що аналогічну нагороду Рудько отримав і за підсумками першої частини кіпрського сезону.
Контракт Пафосу з Рудьком діє до літа 2022 року.
"У Києві у мене зарплата була мало не в тричі більша. Хтось грає в футбол заради грошей. Я нікого не засуджую. Але я люблю футбол і люблю в нього грати, а не сидіти на заміні і отримувати гроші", – казав раніше про свої фінансові умови в Пафосі ексдинамівець Рудько