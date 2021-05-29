Ексворотарю Динамо дісталися золоті рукавички на Кіпрі

Українського голкіпера Пафосу Артура Рудька нагородили за найбільшу кількість поєдинків 2021 року, в яких він не дав суперникам вразити свої ворота

Колишній динамівець Артур Рудько / Фото: Офіційний сайт ФК "Пафос"

Колишній воротар київського Динамо Артур Рудько удостоївся чергової нагороди, виступаючи на Кіпрі. 29-річний українець на прізвисько "Капітан Америка" став володарем "Золотих рукавичок" групи Б кіпрського чемпіонату за найбільшу кількість матчів, які він відстояв на нуль у другій частині сезону.

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Відзначимо, що Рудько захищає кольори середняка кіпрського футболу Пафосу, президентом і власником якого є російський бізнесмен Сергій Ломакін.

Додамо, що аналогічну нагороду Рудько отримав і за підсумками першої частини кіпрського сезону.

Контракт Пафосу з Рудьком діє до літа 2022 року.