Колишній воротар Барселони помер в 46 років

Колишній воротар Барселони і Малаги Франсеск Арнау, який працював останнім часом спортивним директором в Ов'єдо, пішов з життя у віці 46 років.
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Вихованець Барселони помер раптово в суботу рано вранці. Каталонський клуб висловив співчуття у зв'язку зі смертю Арнау.
Арнау був основним воротарем Барселони в період з 1998 по 2001 рік, провів 32 гри і ставав чемпіоном Іспанії в сезоні-1998/99. Потім перейшов в Малагу, за яку зіграв 112 матчів.
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У 1998 році в складі молодіжної збірної Іспанії воротар виграв чемпіонат Європи і був визнаний кращим гравцем турніру. Арнау завершив кар'єру в 2011 році.
Раніше ми писали, що 18-річний футболіст помер під час матчу, не дочекавшись лікарів.