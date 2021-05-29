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Італійський клуб кожен день кличе Буффона до себе. У другій дивізіон

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 травня, 10:33
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43-річний Джанлуїджі Буффон покинув Ювентус і шукає собі нову команду, ветерана готова прихистити Парма, де воротар починав свою кар'єру
Буффон прощається з фанатами Ювентуса
Буффон прощається з фанатами Ювентуса / Фото: AFP

Легендарний італійський воротар Джанлуїджі Буффон може продовжити кар'єру в Пармі. Представники клубу кожен день спілкуються з 43-річним ветераном і намагаються переконати його прийняти їх пропозицію. Після закінчення цього сезону Буффон покинув Ювентус.

Парма за підсумками минулого чемпіонату Італії зайняла останнє місце в Серії А і вибула в другий італійський дивізіон. Клуб сподівається, що Буффон допоможе йому повернутися в еліту.

Італієць також має пропозиції від Панатінаїкоса і двох клубів з Бразилії.

Нещодавно Буффон несподівано передав привіт українському воротарю.

В тренді

Раніше були вже розмови про те, що Буффон хотів би завершити кар'єру в Пармі. У цьому клубі він починав її в 1995 році, а в 2001-му перейшов до Ювентуса.

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