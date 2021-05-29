У суперника збірної України по Євро-2020 – коронавірус!

Голкіпер Валенсії та збірної Нідерландів Яспер Сіллессен здав позитивний тест на коронавірус. Воротареві доведеться пропустити тренувальний збір національної команди в Португалії. Нагадаємо, що Сіллессен потрапив в остаточний склад збірної Нідерландів на Євро-2020 .
У 32-річного футболіста немає симптомів захворювання, медичний штаб збірної тримає під контролем його стан.
Перед стартом чемпіонату Європи збірна Нідерландів запланувала два товариських матчі – проти Шотландії (2 червня) і Грузії (6 червня).
А 13 червня в Амстердамі Нідерланди зіграють у першому матчі групового турніру Євро-2020 проти України. Ще дві команди з нашої групи – Австрія і Північна Македонія.
Раніше ми розповідали, як Україні виграти Євро-2020 .