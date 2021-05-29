Змінити мову на: RU Перейти до новин
СЬОГОДНІ Спорт Євро 2020

У суперника збірної України по Євро-2020 – коронавірус!

Любомир Луканюк Любомир Луканюк
29 травня, 09:48
Копіювати лінк
Голкіпер збірної Нідерландів Яспер Сіллессен здав позитивний тест на коронавірус і пропустить тренувальний збір команди перед чемпіонатом Європи
Сіллессен в матчі проти збірної Польщі
Сіллессен в матчі проти збірної Польщі / Фото: AFP

Голкіпер Валенсії та збірної Нідерландів Яспер Сіллессен здав позитивний тест на коронавірус. Воротареві доведеться пропустити тренувальний збір національної команди в Португалії. Нагадаємо, що Сіллессен потрапив в остаточний склад збірної Нідерландів на Євро-2020 .

У 32-річного футболіста немає симптомів захворювання, медичний штаб збірної тримає під контролем його стан.

Перед стартом чемпіонату Європи збірна Нідерландів запланувала два товариських матчі – проти Шотландії (2 червня) і Грузії (6 червня).

В тренді

А 13 червня в Амстердамі Нідерланди зіграють у першому матчі групового турніру Євро-2020 проти України. Ще дві команди з нашої групи – Австрія і Північна Македонія.

Раніше ми розповідали, як Україні виграти Євро-2020 .

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Опитування
Премьер-лига
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
26
59:15
65
2
Шахтар
26
51:19
54
3
Зоря
26
44:22
50
4
Колос
26
36:26
41
5
Ворскла
26
37:30
41
6
Десна
26
38:32
38
7
Дніпро-1
26
36:38
30
8
Львів
26
25:51
29
9
Олександрія
26
33:37
29
10
Рух
26
27:39
28
11
Маріуполь
26
27:41
26
12
Інгулець
26
24:36
26
13
Олімпік
26
28:48
22
14
Минай
26
16:47
18
Показати бiльше
Опитування
Опитування

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти