Экс-вратарю Динамо достались золотые перчатки на Кипре

Украинского голкипера Пафоса Артура Рудько наградили за наибольшее количество поединков 2021 года, в которых он не дал соперникам поразить свои ворота

Бывший динамовец Артур Рудько / Фото: Официальный сайт ФК "Пафос"

Бывший вратарь киевского Динамо Артур Рудько удостоился очередной награды, выступая на Кипре. 29-летний украинец по прозвищу "Капитан Америка" стал обладателем "Золотых перчаток" группы Б кипрского чемпионата за наибольшее количество матчей, которые он отстоял на ноль во второй части сезона.

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Отметим, что Рудько защищает цвета середняка кипрского футбола Пафоса, президентом и хозяином которого является российский бизнесмен Сергей Ломакин.

Добавим, что аналогичную награду Рудько получил и по итогам первой части кипрского сезона.

Контракт Пафоса с Рудько действует до лета 2022 года.