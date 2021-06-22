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Екстренер Шахтаря Каштру визначився з новим клубом

Олег Люлька Олег Люлька
22 червня, 15:32
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Португальський фахівець погодився очолити катарську команду Аль-Духайль, де на посаді головного тренера змінить знаменитого француза Сабрі Лямуші
Луїш Каштру продовжить кар'єру на Близькому Сході
Луїш Каштру продовжить кар'єру на Близькому Сході / Фото: Reuters

Стало відомо, де продовжить свою тренерську кар'єру колишній наставник Шахтаря Луїш Каштру.

Як повідомляє Maisfutebol, 59-річний португалець очолить катарський клуб Аль-Духайль на прізвисько "Червоні лицарі".

За даними джерела, сторони дійшли згоди. Контракт, який мають укласти цього тижня, буде розрахований до 2023 року.

У статусі наставника Аль-Духайля Каштру замінить знаменитого француза – бронзового призера Євро-1996 Сабрі Лямуші.

Відзначимо, що Каштру обирав між Аль-Духайлем з Дохи і іншим катарським клубом – Аль-Гарафою з Ер-Раяна. У минулому сезоні Аль-Духайль, якому віддав перевагу португалець, посів у чемпіонаті Катару друге місце, Аль-Гарафа була четвертою.

Луїш Каштру
Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, в Шахтарі Луїш Каштру пропрацював два роки, вигравши чемпіонство України-2020 і вивівши команду до півфіналу Ліги Європи того ж року. Однак в останньому сезоні "гірники" поступилися "золотом" УПЛ Динамо, і донецький клуб вирішив не продовжувати з португальцем контракт.

На посаді головного тренера Шахтаря Луїша Каштру замінив екскоуч Сассуоло Роберто Де Дзербі.

Дивіться огляд останньої гри Каштру в Шахтарі

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0
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#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
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3
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