Екстренер Шахтаря Каштру визначився з новим клубом

Португальський фахівець погодився очолити катарську команду Аль-Духайль, де на посаді головного тренера змінить знаменитого француза Сабрі Лямуші

Луїш Каштру продовжить кар'єру на Близькому Сході / Фото: Reuters

Стало відомо, де продовжить свою тренерську кар'єру колишній наставник Шахтаря Луїш Каштру.

Як повідомляє Maisfutebol, 59-річний португалець очолить катарський клуб Аль-Духайль на прізвисько "Червоні лицарі".

За даними джерела, сторони дійшли згоди. Контракт, який мають укласти цього тижня, буде розрахований до 2023 року.

У статусі наставника Аль-Духайля Каштру замінить знаменитого француза – бронзового призера Євро-1996 Сабрі Лямуші.

Відзначимо, що Каштру обирав між Аль-Духайлем з Дохи і іншим катарським клубом – Аль-Гарафою з Ер-Раяна. У минулому сезоні Аль-Духайль, якому віддав перевагу португалець, посів у чемпіонаті Катару друге місце, Аль-Гарафа була четвертою.

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Нагадаємо, в Шахтарі Луїш Каштру пропрацював два роки, вигравши чемпіонство України-2020 і вивівши команду до півфіналу Ліги Європи того ж року. Однак в останньому сезоні "гірники" поступилися "золотом" УПЛ Динамо, і донецький клуб вирішив не продовжувати з португальцем контракт.

На посаді головного тренера Шахтаря Луїша Каштру замінив екскоуч Сассуоло Роберто Де Дзербі.

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