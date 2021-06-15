Пасту в Шахтарі готувати не буду – Де Дзербі на презентації розповів про Луческу, філософію і сім'ю

Новий наставник "гірників", підписавши дворічний контракт з віце-чемпіоном України, близько години відповідав на питання журналістів

/ Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

У вівторок Шахтар провів урочисту презентацію Роберто Де Дзербі в якості головного тренера. Церемонія пройшла на НСК "Олімпійський" в присутності десятків журналістів. Почалася вона рівно о 19:36, що символізує рік створення донецького клубу. Після короткого вступу 42-річний фахівець приблизно 50 хвилин відповідав на запитання преси.

Вранці Шахтар анонсував уявлення Де Дзербі в ретро-стилі.

Новий керманич протягом усього часу залишався досить серйозним, підкресливши, що приїхав в Україну працювати. І навіть пасту, як колись Невіо Скала, готувати своїм гравцям не збирається. Виділимо 5 найцікавіших тез з його висловлювань.

Про очікування в Шахтарі:

"Я не хочу говорити про минуле, до якого не маю відношення. Не буду обіцяти перервати гегемонію Динамо в Україні, але постараюся дати йому бій. Шахтар – топ-клуб, тут сильні гравці, його дуже добре знають в Італії. У нас є все передумови, щоб провести прекрасний сезон. насправді, тут все виявилося занадто прекрасно, що навіть не віриться, що це правда".

Про Мірчу Луческу:

"Коли він тренував Брешію в моєму рідному місті, я кожні вихідні проводив у фанатському секторі команди. Луческу – маестро. У Шахтарі у мене буде додатковий стимул проявити себе в протистояннях з ним".

Про своє тренерське кредо:

"Моя філософія полягає в тому, щоб команда була з м'ячем. Хоча, припускаю, що часом заради утримання рахунку я можу від неї відмовитися, випустити на заміну захисника. Крім трофеїв і гарної гри я хочу, щоб президент Шахтаря повернувся на трибуну. Я – тренер-демократ. Але в потрібні моменти мені вистачить твердості, остаточні рішення залишаються за мною".

Про спілкування з підопічними:

"Я знаю іспанську мову, так що можу безпроблемно спілкуватися з бразильцями [португальська близький до іспанського. – Прим. Авт.]. Також володію англійською. З українськими футболістами буду спілкуватися через перекладача і вивчати їх мову. Я знайомився з гравцями ще по відео і зараз продовжую вірити в молодих українців. Вважаю, що Мудрик, Судаков, Сікан, Бондаренко, Танковскій можуть залишитися в першій команді ".

Про спілкуванні з родиною під час роботи в Шахтарі:

"Київ – велике і красиве місто, але у мене не буде можливості дізнатися його по-справжньому, адже я приїхав в Україну працювати. Моя сім'я залишиться в Італії, але, сподіваюся, буде часто сюди приїжджати".

Сьогодні ж Шахтар оголосив про створення жіночої футбольної команди.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін і директор з футболу Даріо Срна зізналися, що почали спілкування з Де Дзербі ще два місяці тому. Кандидатура італійця влаштувала і всі відділи клубу, і президента. Молодому амбітному тренеру дають можливість проявити себе на новому рівні. "У мене були інші пропозиції, але я зробив те, що хотів", – підсумував Роберто.

Дізнайтеся, коли зустрінуться Динамо і Шахтар в чемпіонаті України – розклад нового сезону УПЛ.

Дивіться, як проходила презентація нового головного тренера: