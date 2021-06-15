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Италия --
Уэльс --
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Швейцария --
Турция --
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Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Финляндия --
Бельгия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
22 июня 22:00
Чехия --
Англия --
23 июня 19:00
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
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Пасту в Шахтере готовить не буду – Де Дзерби на презентации рассказал о Луческу, философии и семье

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
15 июня, 23:07
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Новый наставник "горняков", подписав двухлетний контракт с вице-чемпионом Украины, около часа отвечал на вопросы журналистов
Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби
Тренер Шахтера Роберто Де Дзерби / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Во вторник Шахтер провел торжественную презентацию Роберто Де Дзерби в качестве главного тренера. Церемония прошла на НСК "Олимпийский" в присутствии десятков журналистов. Началась она ровно в 19:36, что символизирует год создания донецкого клуба. После короткого вступления 42-летний специалист примерно 50 минут отвечал на вопросы прессы.

Утром Шахтер анонсировал представление Де Дзерби в ретро-стиле.

Новый рулевой в течение всего времени оставался довольно серьезным, подчеркнув, что приехал в Украину работать. И даже итальянскую пасту, как когда-то его земляк Невио Скала, готовить своим игрокам не собирается. Выделим 5 самых интересных тезисов из его высказываний.

  • Об ожиданиях в Шахтере:

"Я не хочу говорить о прошлом, к которому не имею отношения. Не буду обещать прервать гегемонию Динамо в Украине, но постараюсь дать ему бой. Шахтер – топ-клуб, здесь сильные игроки, его очень хорошо знают в Италии. У нас есть все предпосылки, чтобы провести прекрасный сезон. На самом деле, здесь все оказалось слишком прекрасно, что даже не верится, что это правда".

  • О Мирче Луческу:

"Когда он тренировал Брешию в моем родном городе, я каждые выходные проводил в фанатском секторе команды. Луческу – маэстро. В Шахтере у меня будет дополнительный стимул проявить себя в противостояниях с ним".

  • О своем тренерском кредо:

"Моя философия состоит в том, чтобы команда была с мячом. Хотя, допускаю, что порой ради удержания счета я могу от нее отказаться, выпустить на замену защитника. Помимо трофеев и красивой игры я хочу, чтобы президент Шахтера вернулся на трибуну.

Я – тренер-демократ. Но в нужные моменты мне хватит твердости, окончательные решения остаются за мной".

  • Об общении с подопечными:

"Я знаю испанский язык, так что могу беспроблемно общаться с бразильцами [португальский близок к испанскому. – Прим. авт.]. Также владею английским. С украинскими футболистами буду общаться через переводчика и изучать их язык. Я знакомился с игроками еще по видео и сейчас продолжаю верить в молодых украинцев. Считаю, что Мудрик, Судаков, Сикан, Бондаренко, Танковский имеют все шансы остаться в первой команде".

  • Об общении с семьей во время работы в Шахтере:

"Киев – большой и красивый город, но у меня не будет возможности узнать его по-настоящему, ведь я приехал в Украину работать. Моя семья останется в Италии, но, надеюсь, будет часто сюда приезжать".

Сегодня же Шахтер объявил о создании женской футбольной команды.

Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин и директор по футболу Дарио Срна признались, что начали общение с Де Дзерби еще два месяца назад. Кандидатура итальянца устроила и все отделы клуба, и президента. Молодому амбициозному тренеру дают возможность проявить себя на новом уровне. "У меня были другие предложения, но я сделал то, что хотел", – подытожил Роберто.

Узнайте, когда встретятся Динамо и Шахтер в чемпионате Украины – расписание нового сезона УПЛ.

Смотрите, как проходила презентация нового главного тренера:

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C
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F
#
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И
Г
О
1
Италия
1
3:0
3
2
Уэльс
1
1:1
1
3
Швейцария
1
1:1
1
4
Турция
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
1
3:0
3
2
Финляндия
1
1:0
3
3
Дания
1
0:1
0
4
Россия
1
0:3
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Австрия
1
3:1
3
2
Нидерланды
1
3:2
3
3
Украина
1
2:3
0
4
Северная Македония
1
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
1
2:0
3
2
Англия
1
1:0
3
3
Хорватия
1
0:1
0
4
Шотландия
1
0:2
0
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Словакия
1
2:1
3
2
Испания
1
0:0
1
3
Швеция
1
0:0
1
4
Польша
1
1:2
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Португалия
1
3:0
3
2
Германия
0
0:0
0
3
Франция
0
0:0
0
4
Венгрия
1
0:3
0
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