15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Шахтар анонсував представлення нового тренера в ретро-стилі в незвичайний час

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
15 червня, 11:45
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Донецька команда покаже нового тренера публіці у вівторок, 15 червня, на НСК "Олімпійський" в Києві о 19:36
Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі
Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Незважаючи на те, що в Європі тільки набирає хід чемпіонат континенту, Шахтар вже вийшов з відпустки. Нагадаємо, 25 травня Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря, і 14 червня команда почала працювати під його керівництвом на базі "Святошин" під Києвом. Природно, що футболісти збірних приєднаються до "оранжево-чорних" пізніше.

Сьогодні ж Шахтар проведе презентацію нового тренерського штабу для публіки. Розпочнеться вона на НСК "Олімпійський" о 19:36, що символізує рік заснування клубу. До цієї події "гірники" випустили спеціальний відеоролик в ретро-стилі, вітаючи 42-річного наставника.

Читайте також перше інтерв'ю Де Дзербі в Шахтарі.

Зараз в розпорядженні тренерів перебуває 31 футболіст.

Воротарі: Олексій Шевченко, Євген Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовський

Захисники: Додо, Юхим Конопля, Віта, Валерій Бондаренко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Дмитро Капінус, Марк Мампассі, Данило Удод, Андрій Булеза

Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Артем Бондаренко, Алан Патрік, В'ячеслав Танковський, Тете, Олег Очеретько, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Фернандо, Дентіньйо, Педріньйо, Денис Шостак, Артур Микитишин

Нападники: Богдан В'юнник, Данило Сікан

Нещодавно Бенфіка оголосила про продаж в Шахтар бразильського футболіста.

Із 16 червня "гірники" планують тренуватися в дворазовому режимі, а вже 22 числа вилетять на збір в Австрію, де проведуть чотири контрольні матчі з суперниками з Австрії, Польщі та Німеччини. Найвідоміший з них – Шальке з Гельзенкірхена.

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Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
1
3:0
3
2
Уельс
1
1:1
1
3
Швейцарія
1
1:1
1
4
Турція
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
1
3:0
3
2
Фінляндія
1
1:0
3
3
Данія
1
0:1
0
4
Росія
1
0:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Австрія
1
3:1
3
2
Нідерланди
1
3:2
3
3
Україна
1
2:3
0
4
Північна Македонія
1
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
1
2:0
3
2
Англія
1
1:0
3
3
Хорватія
1
0:1
0
4
Шотландія
1
0:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Словаччина
1
2:1
3
2
Іспанія
1
0:0
1
3
Швеція
1
0:0
1
4
Польща
1
1:2
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Німеччина
0
0:0
0
2
Угорщина
0
0:0
0
3
Португалія
0
0:0
0
4
Франція
0
0:0
0
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Вівторок, 15 червня
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