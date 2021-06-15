Шахтар анонсував представлення нового тренера в ретро-стилі в незвичайний час

Донецька команда покаже нового тренера публіці у вівторок, 15 червня, на НСК "Олімпійський" в Києві о 19:36

Тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Незважаючи на те, що в Європі тільки набирає хід чемпіонат континенту, Шахтар вже вийшов з відпустки. Нагадаємо, 25 травня Роберто Де Дзербі став головним тренером Шахтаря, і 14 червня команда почала працювати під його керівництвом на базі "Святошин" під Києвом. Природно, що футболісти збірних приєднаються до "оранжево-чорних" пізніше.

Сьогодні ж Шахтар проведе презентацію нового тренерського штабу для публіки. Розпочнеться вона на НСК "Олімпійський" о 19:36, що символізує рік заснування клубу. До цієї події "гірники" випустили спеціальний відеоролик в ретро-стилі, вітаючи 42-річного наставника.

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Зараз в розпорядженні тренерів перебуває 31 футболіст.

Воротарі: Олексій Шевченко, Євген Гриценко, Тимур Пузанков, Денис Твардовський

Захисники: Додо, Юхим Конопля, Віта, Валерій Бондаренко, Давид Хочолава, Ісмаїлі, Віктор Корнієнко, Дмитро Капінус, Марк Мампассі, Данило Удод, Андрій Булеза

Півзахисники: Майкон, Маркос Антоніо, Артем Бондаренко, Алан Патрік, В'ячеслав Танковський, Тете, Олег Очеретько, Манор Соломон, Михайло Мудрик, Фернандо, Дентіньйо, Педріньйо, Денис Шостак, Артур Микитишин

Нападники: Богдан В'юнник, Данило Сікан

Нещодавно Бенфіка оголосила про продаж в Шахтар бразильського футболіста.

Із 16 червня "гірники" планують тренуватися в дворазовому режимі, а вже 22 числа вилетять на збір в Австрію, де проведуть чотири контрольні матчі з суперниками з Австрії, Польщі та Німеччини. Найвідоміший з них – Шальке з Гельзенкірхена.