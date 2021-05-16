Колишнього тренера Шахтаря спокушають мільйонами з Азії, але він чекає іншого

Португалець Луїш Каштру отримав хорошу пропозицію з Катару, але йому поки що хотілося б попрацювати з європейською командою

Луїш Каштру / Фото: Офіційний сайт ФК "Шахтар"

Екс-наставник Шахтаря Луїш Каштру, схоже, недовго залишиться без роботи. Результати його діяльності в донецькій команді зацікавили кілька клубів. Зокрема, стало відомо, що 59-річного фахівця дуже хочуть бачити на Близькому Сході. Тиждень тому Луїш Каштру покинув Шахтар зі щасливою душею.

Італійський журналіст Ніколо Скіра на своїй сторінці в Twitter повідомив, що у Каштру є "багата" пропозиція з Катару. Втім, він не поспішає погоджуватися, а сподівається залишитися в Європі.

Нагадаємо, до приїзду в Україну Луїш працював тільки на батьківщині: з Порту, Ріу Аве, Віторія Гімарайнш і іншими командами. Інсайдер також підтверджує, що в Шахтар приїде нинішній тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі. Ми писали, що днями в Італії назвали ім'я нового головного тренера Шахтаря. До завершення сезону в Серії А Сассуоло займає восьме місце і має шанси наздогнати Рому і завоювати путівку в єврокубки.

Дивіться, як Шахтар обіграв Інгулець в останньому матчі Каштру в Україні: