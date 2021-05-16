Бывшего тренера Шахтера соблазняют миллионами из Азии, но он ждет другого

Португалец Луиш Каштру получил хорошее предложение из Катара, но ему пока что хотелось бы поработать с европейской командой

Луиш Каштру / Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Экс-наставник Шахтера Луиш Каштру, похоже, недолго останется без работы. Результаты его деятельности в донецкой команде заинтересовали несколько клубов. В частности, стало известно, что 59-летнего специалиста очень хотят видеть на Ближнем Востоке. Неделю назад Луиш Каштру покинул Шахтер со счастливой душой.

Итальянский журналист Николо Скира на своей страничке в Twitter сообщил, что у Каштру есть "богатое" предложение из Катара. Впрочем, он не спешит соглашаться, а надеется остаться в Европе.

Напомним, до приезда в Украину Луиш работал только на родине: с Порту, Риу Аве, Виторией Гимарайнш и другими командами. Инсайдер также подтверждает, что в Шахтер приедет нынешний тренер Сассуоло Роберто Де Дзерби. Мы писали, что на днях в Италии назвали имя нового главного тренера Шахтера. До завершения сезона в Серии А Сассуоло занимает восьмое место и имеет шансы догнать Рому и завоевать путевку в еврокубки.

Смотрите, как Шахтер обыграл Ингулец в последнем матче Каштру в Украине: