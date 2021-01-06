Екс-футболіст збірної Італії в реанімації після ДТП: лікарям довелося видалити орган

Колишній воротар збірної Італії Морган Де Санктіс потрапив в ДТП сьогодні вночі і зараз знаходиться в реанімації. Як повідомляє corriere.it, автомобіль Hyundai, в якому їхав Де Санктіс, перекинувся. 43-річний колишній футболіст отримав переломи ребер і травму голови.
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Пізніше він був доставлений в госпіталь, де лікарі видалили йому селезінку. Повідомляється, що зараз його здоров'ю вже нічого не загрожує.
Більшу частину свого кар'єру де Санктіс провів в "Удінезе", також він встиг пограти в "Галатасараї","Наполі","Ромі" і завершив кар'єру в "Монако" в 2017 році. На рахунку воротаря шість матчів у складі збірної Італії. Зараз Морган займає пост спортивного директора "Роми".
Нагадаємо, що днями 23-річний іспанський футболіст загинув у ДТП – з розбитого автомобіля тіло діставали рятувальники. Гандіага був вихованцем "Атлетика" з Більбао, але грав в оренді за клуб третього дивізіону.
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