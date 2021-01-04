Три тижні у психлікарні: дочка легенди футболу зробила гучну заяву

17-річна дочка колишнього воротаря збірної Росії і "Зеніту" В'ячеслава Малафєєва зізналася в соцмережах, що в 2020 році вона три тижні пролежала в психлікарні.

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"Це був найбільш непотрібний, ненасичений, огидний рік. Три тижні пролежала у психлікарні. І взагалі в цьому році тричі була в лікарнях. Це просто найжахливіше місце в цьому світі. Сил мені в 2021-му. Сподіваюся, у мене все вийде", – написала Ксенія в Instagram.

Нагадаємо, що дівчину підозрювали у наркоторгівлі. Вона попалася на продажу декількох таблеток екстазі.

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Ксенія пішла з дому в 16 років і живе окремо від батька і мачухи. Її мати померла в 2011 році.

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Її статуси в Instagram дивні: "Схожу з розуму, поки ти ходиш до школи", "Набір психічних розладів", "Я вірю в Бога, але в мені живе демон".

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В'ячеслав Малафєєв легенда "Зеніту". Він провів за клуб більше 400 матчів. Чотири рази був чемпіоном Росії і вигравав Кубок УЄФА.

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