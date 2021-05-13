Два мільйони – мало: Ребров хоче більшу зарплату в Угорщині

Уже цього літа Сергій Ребров, який привів Ференцварош до трьох чемпіонських титулів в Угорщині, може змінити Андрія Шевченка в збірній України

Сергій Ребров/Фото Ferencvárosi TC

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров хотів би отримувати більшу зарплату в угорському клубі, який привів вже до трьох чемпіонських титулів і вивів до групового турніру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Blikk.

За даними видання, Ребров отримав від Ференцвароша бонус в 3,4 млн доларів за вихід до Лігу чемпіонів і заробляє майже 68 тисяч доларів (трохи менше 2 млн гривень) за місяць.

При цьому у нього залишається рік контракту з Ференцварошем.

Сергій Ребров у "Ференцвароші". Фото: origo.hu

Однак Ребров – незадоволений.

"За останній місяць ніхто з клубу не говорив зі мною. Мені потрібно зрозуміти, що відбувається. У мене на думці не цей сезон і його найпрекрасніші моменти, а моє майбутнє. Це незвична, ненормальна ситуація", – поскаржився днями Ребров

За цими словами Реброва, за даними угорських медіа, читається бажання фахівця поліпшити свої фінансові умови в Ференцвароші. Інакше він вже цього літа може перейти до іншої команди.

Відзначимо, що Сергія Реброва активно сватають до збірної України на місце Андрія Шевченка після закінчення Євро. А сам Шева днями заявив, що мріє очолити Мілан.

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При цьому, як ми писали раніше, в Ференцвароші вже шукають заміну Реброву на випадок, якщо українець покине клуб нинішнього міжсезоння.

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