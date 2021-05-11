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Український тренер-рекордсмен визнаний найкращим за кордоном

11 травня, 08:33

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Наставник Ференцвароша Сергій Ребров отримав нагороду як найкращий тренер чемпіонату Угорщини, а його підопічні оновили два національних досягнення

Сергій Ребров

Сергій Ребров / Фото: Reuters

Українця Сергія Реброва визнали найкращим тренером угорського чемпіонату. 46-річний уродженець Горлівки вже втретє поспіль привів Ференцварош до золотих медалей, і вперше за 25 років вивів команду в груповий етап Ліги чемпіонів.

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При цьому говорять, що Реброву в Ференцварош шукають заміну. Якщо фахівця переманять в багатші колективи, клуб з Будапешта хоче бути готовий до заміни на тренерському містку.

У минулому сезоні Ференцварош встановив рекорд за набраними очками і пропущених м'ячів. У 33 турах підопічні українського рульового набрали 78 очок і пропустили 22 голи, програвши лише одного разу. Найкращим Сергія вибрали представники клубів ліги, і він уже отримав нагороду.

Нагадаємо, що на груповому етапі ЛЧ угорський гранд взяв лише очко, поступившись по два рази Барсі і Ювентусу і одного разу – Динамо. У Києві Ребрвоа хотіли бачити тренером рік тому, але зараз "біло-блакитні" продовжують роботу з Луческу. А у Сергія ще рік діє контракт з Ференцварошем.

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Нещодавно стало відомо, що Ребров пропонував Ані Лорак роль коханки.

Згадаймо, як грали в Лізі чемпіонів Динамо і Ференцварош:

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