Реброву в Ференцвароші шукають заміну. Чи повернеться українець в Динамо

Угорський клуб хоче, щоб Сергій залишився, але думає про можливі варіанти в разі його відходу в більш імениту команду. Контракт діє ще рік

Сергій Ребров / Фото: Офіційний сайт ФК "Олімпік"

Днями український тренер Сергій Ребров привів Ференцварош до третього титул чемпіонів Угорщини поспіль. Його контракт з клубом діє ще рік, проте є ймовірність, що він може покинути Будапешт. До 46-річному уродженцю Горлівки вже проявляють інтерес деякі клуби, тому угорці стали шукати "запасний аеродром".

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Видання Blikk з посиланням на своє джерело в клубі пише, що в Ференцвароші задоволені роботою Реброва, але не виключають можливості його заміни. Тому клуб почав "зондувати грунт" у деяких фахівців з Німеччини, Італії та Росії.

В Україні пожвавилися шанувальники Реброва, які знову сватають його в Динамо. Нагадаємо, Ігор Суркіс зізнався, що в минулому році хотів повернути Сергія в Київ. Нині Луческу визначився зі своїм майбутнім у Динамо: Румунський фахівець залишається на другий рік контракту, тому колишній форвард "біло-блакитних" додому поки що не повернеться.

Сам українець каже, що його в Угорщині все влаштовує, хоча президент клубу і згадував про його непростий характер. Але результати тренера – чемпіонства, вихід в Лігу Європи, а потім і Лігу чемпіонів – свідчать на користь Реброва.

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