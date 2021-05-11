Украинский тренер-рекордсмен признан лучшим за рубежом

Наставник Ференцвароша Сергей Ребров получил награду как лучший тренер чемпионата Венгрии, а его подопечные обновили два национальных достижения

Сергей Ребров / Фото: Reuters

Украинца Сергея Реброва признали лучшим тренером венгерского чемпионата. 46-летний уроженец Горловки уже третий раз подряд привел Ференцварош к золотым медалям, и впервые за 25 лет вывел команду в групповой этап Лиги чемпионов.

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При этом говорят, что Реброву в Ференцвароше ищут замену. Если специалиста переманят в более богатые коллективы, клуб из Будапешта хочет быть готов к замене на тренерском мостике.

В минувшем сезоне Ференцварош установил рекорд по набранным очкам и пропущенным мячам. В 33 турах подопечные украинского рулевого набрали 78 очков и пропустили 22 гола, проиграв лишь однажды. Лучшим Сергея выбрали представители клубов лиги, и он уже получил награду.

Напомним, что на групповом этапе ЛЧ венгерский гранд взял лишь очко, уступив по два раза Барсе и Ювентусу и однажды – Динамо. В Киеве Ребрвоа хотели видеть тренером год назад, но сейчас "бело-голубые" продолжают работу с Луческу. А у Сергея еще год действует контракт с Ференцварошем.

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Недавно стало известно, что Ребров предлагал Ани Лорак роль любовницы.

Вспомним, как играли в Лиге чемпионов Динамо и Ференцварош: