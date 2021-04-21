Реброву влаштували душ з алкоголю. В Угорщині він зробив те, що не зміг з Динамо

З Динамо Ребров виграв два поспіль чемпіонські титули, а з Ференцварошем – три. На знак подяки гравці команди облили його пивом і шампанським з голови до ніг

Футболісти Ференцвароша облили пивом і шампанським свого тренера Сергія Реброва, коли він давав інтерв'ю після завоювання третього поспіль титулу чемпіонів Угорщини.

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Напередодні Ференцварош вдома не залишив шансів Уйпешту (3:0) і став недосяжним для переслідувачів.

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Коли Реброва облили з голови до ніг, він почав благати гравців – мовляв, годі, більше не треба.

"Дуже пишаюся роботою в цьому клубі, він найсильніший в Угорщині. Радий, що ми знову повторили цю історію. Звичайно, це не тільки я. Я просто вказую шлях. Ми робимо все разом з гравцями, уболівальниками. Гадаю, сьогодні була одна з найкращих ігор в цьому році", – цитує Реброва M4 Sport

"У цьому сезоні хлопці відчули атмосферу Ліги чемпіонів і бажали повернутися туди. Вважаю, вони стали сильнішими. Зараз на тренуваннях я вже не нагадую про багато речей, тому що вони їх знають. Вони вчаться дуже швидко"

"Важко було виграти другий титул, але три поспіль – таке вперше в моєму житті (після двох поспіль титулів біля керма Динамо)"

"Наступний крок – утримати команду на цьому рівні. Звичайно, ми можемо говорити про вдосконалення, але куди далі? Хоча після цих трьох років очікування від клубу і гравців будуть навіть вищими"

Про своє майбутнє в Ференцвароші Ребров заявив: "У мене ще є рік за контрактом. Я насолоджуюся роботою тут. Подальше рішення прийме клуб".

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Раніше Ребров відмовився очолити ЦСКА.

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