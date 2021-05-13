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Два миллиона – мало: Ребров хочет более высокую зарплату в Венгрии

Олег Люлька Олег Люлька
13 мая, 13:42
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Уже нынешним летом Сергей Ребров, который привел Ференцварош к трем чемпионским титулам в Венгрии, может сменить Андрея Шевченко в сборной Украины
Сергей Ребров/Фото Ferencvárosi TC
Сергей Ребров/Фото Ferencvárosi TC

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров хотел бы получать более высокую зарплату в венгерском клубе, который привел уже к трем чемпионским титулам и вывел в групповой турнир Лиги чемпионов.

Об этом сообщает Blikk.

По данным издания, Ребров получил от Ференцвароша бонус в 3,4 млн долларов за выход в Лигу чемпионов и зарабатывает почти 68 тысяч долларов (чуть менее 2 млн гривен) в месяц.

При этом у него остается год контракта с Ференцварошем.

Сергей Ребров в "Ференцвароше". Фото: origo.hu
Сергей Ребров в "Ференцвароше". Фото: origo.hu

Однако Ребров – недоволен.

"За последний месяц никто из клуба не говорил со мной. Мне нужно понять, что происходит. У меня на уме не этот сезон и его самые прекрасные моменты, а мое будущее. Это непривычная, ненормальная ситуация", – пожаловался на днях Ребров

За этими словами Реброва, по данным венгерских медиа, читается желание специалиста улучшить свои финансовые условия в Ференцвароше. Иначе он уже нынешним летом может перейти в другую команду.

Отметим, что Сергея Реброва активно сватают в сборную Украины на место Андрея Шевченко по завершении Евро. А сам Шева на днях заявил, что мечтает возглавить Милан.

Сергей Ребров и Андрей Шевченко
Сергей Ребров и Андрей Шевченко

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При этом, как мы писали ранее, в Ференцвароше уже ищут замену Реброву на случай, если украинец покинет клуб в нынешнее межсезонье.

Смотрите, как Ференцварош Реброва играл с Динамо в ЛЧ

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