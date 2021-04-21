Реброву устроили душ из алкоголя. В Венгрии он сделал то, что не смог с Динамо

С Динамо Ребров выиграл два кряду чемпионских титула, а с Ференцварошем – три. В благодарность игроки команды облили его пивом и шампанским с головы до ног

Футболисты Ференцвароша облили пивом и шампанским своего тренера Сергея Реброва, когда он давал интервью после завоевания третьего кряду титула чемпионов Венгрии.

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Накануне Ференцварош дома не оставил шансов Уйпешту (3:0) и стал недостижимым для преследователей.

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Когда Реброва облили с головы до ног, он принялся умолять игроков – мол, хватит, больше не надо.

"Очень горжусь работой в этом клубе, он сильнейший в Венгрии. Рад, что мы снова повторили эту историю. Конечно, это не только я. Я просто указываю путь. Мы делаем все вместе с игроками, болельщиками. Думаю, сегодня была одна из лучших игр в этом году", – цитирует Реброва M4 Sport

"В этом сезоне ребята почувствовали атмосферу Лиги чемпионов и желали вернуться туда. Думаю, они стали сильнее. Сейчас на тренировках я уже не напоминаю о многих вещах, потому что они их знают. Они учатся очень быстро"

"Тяжело было выиграть второй титул, но три кряду – такое впервые в моей жизни (после двух кряду титулов у руля Динамо)"

"Следующий шаг – удержать команду на этом уровне. Конечно, мы можем говорить о совершенствовании, но куда уже? Хотя после этих трех лет ожидания от клуба и игроков будут даже выше"

О своем будущем в Ференцвароше Ребров заявил следующее: "У меня еще есть год по контракту. Я действительно наслаждаюсь работой здесь. Дальнейшее решение примет клуб".

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Ранее Ребров отказался возглавить ЦСКА.

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