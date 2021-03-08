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Такое могли сказать только на собрании наркоманов: агент – о предложении Реброву из России

8 марта, 18:59

Александр Трикиша Александр Трикиша

Украинский тренер счастлив в "Ференцвароше"

Футбольный агент Шандор Варга отреагировал на информацию о том, что Сергей Ребров попал в сферу интересов московского ЦСКА в конце прошлого года. Сообщалось, что дело даже не дошло до переговоров, якобы Ребров опасается, что работа в России "закроет" украинцу карьеру на родине.

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"Эта информация – полная ерунда. Я 25 лет являюсь его агентом и работаю над всеми его контрактами. Так что это кто-то перебрал дозу, наверное. Он сейчас третий раз подряд будет чемпионом Венгрии, у "Ференцвароша" такое было в последний раз почти 100 лет назад.

Поэтому он счастлив, у него есть действующий контракт, и никаких обсуждений ни с каким другим клубом у нас не было. Со мной, во всяком случае, точно никто не связывался. А других посредников у него нет и не было последние 25 лет.

Кто вообще мог сказать, что работа в ЦСКА помешает ему на родине? Пусть назовут этого человека. Такое могли сказать разве что на собрании наркоманов", – выпалил Варга в интервью sport24.ru.

Ранее появились слухи, что Ребров заменит Андрея Шевченко в сборной Украины после Евро-2020. Позже Украинская ассоциация футбола опровергла приход Реброва на место Шевченко.

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Смотрите, как команда Реброва играла против "Динамо":

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Сергей Ребров ЦСКА Москва Шандор Варга Ференцварош

Источник: Сегодня|Спорт

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