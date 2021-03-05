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Капитан сборной Украины болел за российский клуб, но это не спасло его от поражения в Европе

5 марта, 10:39

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

"Зенит" проиграл в Евролиге "Реалу", ЦСКА в Турции потерпел самое крупное поражение в истории

В самом престижном баскетбольном турнире континента среди клубных команд, Евролиге, приближается к завершению регулярный чемпионат. Вчера вечером поражения потерпели российские команды – ЦСКА и "Зенит". В Санкт-Петербурге местный коллектив проиграл "Реалу" (71:76) на глазах бывшего капитана сборной Украины по футболу Анатолия Тимощука.

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Напомним, 41-летний Тимощук ныне является одним из тренеров "Зенита", за который он выступал и как игрок. Уроженец Луцка горячо поддерживал российскую команду на трибунах, но она уступила в концовке. Одним из судей матча был украинец Николай Амбросов.

А примерно в это же время московский ЦСКА, который несколько раз выигрывал Евролигу, потерпел самое крупное поражение в истории, пишет "Чемпионат". Российский гранд проиграл в Турции команде "Анадолу Эфес" со счетом 70:100.

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Возглавляет турнирную таблицу "Барселона" украинского центрового Артема Пустового, имея 19 побед и 8 поражений. ЦСКА – на втором месте (18/9), "Анадолу Эфес" – на третьем (17/10), "Реал" – на шестом (17/11), "Зенит" – на восьмом (16/11).

Ранее капитан сборной Грузии перешел в российский армейский клуб.

Смотрите, как футболисты ЦСКА проиграли хорватскому "Динамо":

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баскетбол ЦСКА Москва поражение Евролига

Источник: Сайт Евролиги

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