Капітан збірної України вболівав за російський клуб, але це не врятувало його від поразки в Європі

"Зеніт" програв в Євролізі "Реалу", ЦСКА в Туреччині зазнав найбільшої поразки в історії

У найпрестижнішому баскетбольному турнірі континенту серед клубних команд, Євролізі, наближається до завершення регулярний чемпіонат. Вчора ввечері поразки зазнали російські команди – ЦСКА і "Зеніт". У Санкт-Петербурзі місцевий колектив програв "Реалу" (71:76) на очах колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука.

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Нагадаємо, 41-річний Тимощук нині є одним з тренерів "Зеніту", за який він виступав і як гравець. Уродженець Луцька гаряче підтримував російську команду на трибунах, але вона поступилася в кінцівці. Одним із суддів матчу був українець Микола Амбросов.

А приблизно в цей же час московський ЦСКА, який кілька разів вигравав Євролігу, зазнав найбільшої поразки в історії, пише "Чемпіонат". Російський гранд програв в Туреччині команді "Анадолу Ефес" з різницею в 30 (!) очок – 70:100.

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Очолює турнірну таблицю "Барселона" українського центрового Артема Пустового, маючи 19 перемог і 8 поразок. ЦСКА – на другому місці (18/9), "Анадолу Ефес" – на третьому (17/10), "Реал" – на шостому (17/11), "Зеніт" – на восьмому (16/11).

Раніше капітан збірної Грузії перейшов у російський армійський клуб.

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