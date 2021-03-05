Русский
$ 27,76
33,41
  1. Спорт
  2. Новини баскетболу

Капітан збірної України вболівав за російський клуб, але це не врятувало його від поразки в Європі

5 березня, 10:39

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

"Зеніт" програв в Євролізі "Реалу", ЦСКА в Туреччині зазнав найбільшої поразки в історії

У найпрестижнішому баскетбольному турнірі континенту серед клубних команд, Євролізі, наближається до завершення регулярний чемпіонат. Вчора ввечері поразки зазнали російські команди – ЦСКА і "Зеніт". У Санкт-Петербурзі місцевий колектив програв "Реалу" (71:76) на очах колишнього капітана збірної України з футболу Анатолія Тимощука.

Реклама

Читайте також: Бійка на баскетбольному майданчику – росіяни здивували регболом.

Нагадаємо, 41-річний Тимощук нині є одним з тренерів "Зеніту", за який він виступав і як гравець. Уродженець Луцька гаряче підтримував російську команду на трибунах, але вона поступилася в кінцівці. Одним із суддів матчу був українець Микола Амбросов.

А приблизно в цей же час московський ЦСКА, який кілька разів вигравав Євролігу, зазнав найбільшої поразки в історії, пише "Чемпіонат". Російський гранд програв в Туреччині команді "Анадолу Ефес" з різницею в 30 (!) очок – 70:100.

Реклама

Очолює турнірну таблицю "Барселона" українського центрового Артема Пустового, маючи 19 перемог і 8 поразок. ЦСКА – на другому місці (18/9), "Анадолу Ефес" – на третьому (17/10), "Реал" – на шостому (17/11), "Зеніт" – на восьмому (16/11).

Раніше капітан збірної Грузії перейшов у російський армійський клуб.

Дивіться, як футболісти ЦСКА програли хорватському "Динамо":

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

баскетбол ЦСКА Москва поразка Євроліга

Джерело: Сайт Евролиги

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Ми на всю країну з голою ду*ою": тренер "Дніпра" вразив одкровеннямБаскетбол
"Гірша за дівчину, з якою я втратив цноту": форма Матчу зірок підірвала МережуБаскетбол
Злетів і зніс стійку з водою: 19-річний гравець дивом залишився цілий, стрибнувши за м'ячем
Злетів і зніс стійку з водою: 19-річний гравець дивом залишився цілий, стрибнувши за м'ячемБаскетбол
Довели зірку! Вийшов до журналістів зі смаженою куркою і їв перед мікрофоном (відео)
Довели зірку! Вийшов до журналістів зі смаженою куркою і їв перед мікрофоном (відео)Баскетбол
Баскетболістка стала зіркою, погодувавши дитину грудьми під час матчу
Баскетболістка стала зіркою, погодувавши дитину грудьми під час матчуБаскетбол
Будинок за 20 мільйонів доларів став не потрібен зірці НБА
Будинок за 20 мільйонів доларів став не потрібен зірці НБАБаскетбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти