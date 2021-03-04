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Бійка на баскетбольному майданчику: росіяни здивували своїм видом спорту

4 березня, 12:06

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Італійські журналісти дізналися про те, як у Росії культивують регбол

Кумедним відео поділилося італійське видання La Giornata Tipo, яке спеціалізується на баскетболі. Тамтешні масмедіа відкрили для себе регбол – жорсткий вид спорту, які близько 20 років тому придумали в Росії. Це суміш боротьби, регбі та баскетболу. При першому перегляді кадри дещо шокують.

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Нагадаємо, російський хокеїст Овечкін засадив американцеві між ніг.

Журналісти скептично помітили:

"Це називається регбол – різновид баскетболу, в який вони грають в Росії. Більше ми нічого не знаємо. Грають баскетбольним м'ячем з невеликою кількістю контактів. Але арбітри занадто суворі: свистять за кожного подиху".

Насправді цей "вид спорту" придумали в Росії ще в 1999 році. Там він навіть отримав офіційний статус. За правилами боротьба йде без травмуючих і больових ударів, хоча багато, дивлячись це відео, можуть не погодитися. "Спортсмени" повинні використовувати налокітники, наколінники і капи для зубів.

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Читайте також: У Росії забрали чемпіонат світу 2025 року з фрістайлу.

Раніше допінговий скандал торкнувся російського футболу:

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Росія відео боротьба баскетбол спортивная борьба
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