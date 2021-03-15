Домівки гравців "ПСЖ" пограбували, поки вони брали участь в матчі. Сім'ю могли тримати в заручниках

У той час коли "Парі Сен-Жермен" сенсаційно програвав "Нанта" в чемпіонаті Франції, домівки гравців паризького клубу Анхеля Ді Марії та Маркіньоса пограбували. У момент пограбування дружина і діти Ді Марії знаходилася вдома. За відомостями Le Parisien , Вони нічого не чули, а ось ESPN повідомляє, що грабіжники тримали сім'ю аргентинця в заручниках.

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Дізнавшись про те, що сталося, спортивний директор "ПСЖ" Леонардо повідомив про подію головному тренеру команди Маурісіо Почеттіно, а той в спішному порядку замінив Ді Марію. Після зустрічі він підтвердив, що аргентинець покинув поле через пограбування.

"Є відомі вам неспортивні ситуації, які виходять за рамки футболу, ви повинні все це враховувати", – сказав Почеттіно після матчу. – "Це не виправдання. Після фінального свистка з гравцями ми говорили не про поразку".

Цікаво, що Ді Марія не вперше стає мішенню грабіжників. Дім аргентинця сподобався грабіжникам в 2015 році, коли той ще виступав за "Манчестер Юнайтед". Через побоювання за безпеку сім'ї він змушений був покинути Англію.

Дивіться, як "ПСЖ" грав з "Барселоною":

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