Дома игроков "ПСЖ" ограбили, пока они участвовали в матче. Семью могли держать в заложниках

Дом аргентинца не впервые. После предыдущего раза он сменил клуб

В то время, когда "Пари Сен-Жермен" сенсационно проигрывал "Нанту" в чемпионате Франции, дома игроков парижского клуба Анхеля Ди Марии и Маркиньоса ограбили. В момент ограбления супруга и дети Ди Марии находилась дома. По сведениям Le Parisien, они ничего не слышали, а вот ESPN сообщает, что грабители держали семью аргентинца в заложниках.

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Узнав о произошедшем, спортивный директор "ПСЖ" Леонардо сообщил о происшествии главному тренеру команды Маурисио Почеттино, а тот в спешном порядке заменил Ди Марию. После встречи он подтвердил, что аргентинец покинул поле из-за ограбления.

"Есть известные вам внеспортивные ситуации, которые выходят за рамки футбола, вы должны все это учитывать", – сказал Почеттино после матча. – "Это не оправдание. После финального свистка с игроками мы говорили не о поражении".

Интересно, что Ди Мария не впервые становится мишенью грабителей. Дом аргентинца приглянулся грабителям в 2015 году, когда тот еще выступал за "Манчестер Юнайтед". Из-за опасений за безопасность семьи он вынужден был покинуть Англию.

Смотрите, как "ПСЖ" играл с "Барселоной":

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