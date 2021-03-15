Мбаппе подвел – "ПСЖ" сенсационно проиграл в чемпионате Франции аутсайдеру

Команда Маурисио Почеттино никак не может обогнать "Лилль"

В воскресенье вечером звезды "Пари Сен-Жермен" получили жесткую оплеуху. Французский гранд, который несколькими днями ранее выбил из Лиги чемпионов "Барселону", проиграл 19-й (!) команде Лиги 1 – "Нанту". Да еще и на своем поле.

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Сначала все шло вроде бы хорошо. На 42-й минуте немец Юлиан Дракслер открыл счет. Но во втором тайме "канарейки" забили два мяча и выиграли 2:1. Причем, ошибались у парижан именитые футболисты. На 59-й минуте Килиан Мбаппе отдал неосторожную передачу назад, Рэндал Коло перехватил мяч, легко обыграл на замахе Маркиньоса и пробил Кейлора Наваса.

А на 71-й минуте нигериец Мойзес Саймон успешно завершил контратаку и отпраздновал гол акробатическими сальто. Смотрите обзор матча на "Парк-де-Пренс".

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Эта неудача оставила команду аргентинца Маурисио Почеттино на втором месте, хотя ее уже догнал "Лион". "Нант" поднялся на 18-ю позицию, а "ПСЖ" отстает от "Лилля" на три очка. Лидер разошелся ничьей с "Монако" и пополнил свой багаж одним пунктом.

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Тем временем, Мбаппе побил рекорд молодого Месси, но на пятки наступает Холанд.

Смотрите, как "ПСЖ" сыграл вничью с "Барселоной" в Лиге чемпионов:

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