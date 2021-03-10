Месси составил компанию Роналду. "Барсу" выбили из Лиги чемпионов

Французский "Пари Сен-Жермен" стал четвертьфиналистом Лиги чемпионов. Парижане по сумме двух матчей прошли "Барселону". Мы вели онлайн-трансляцию матча "ПСЖ" – "Барселона".

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Первый поединок этих команд в Барселоне завершился уверенной победой французов – 4:1. Однако понервничать парижским фанам все же пришлось.

Первый тайм был насыщенным на события. Хозяева поля первыми открыли счет. Лангле в собственной штрафной сфолил на Икарди и Мбаппе четко реализовал пенальти. Но "Барселона" тут же отыгралась. Месси забил просто шедевр, мощно пробив под перекладину.

А в конце тайма Лео должен был оформлять дубль. Теперь уже пенальти был назначен в ворота "ПСЖ". Месси мощно пробил с 11 метров, но Навас коленом отбил мяч в перекладину.

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Забей испанцы и тогда их шансы на проход были бы не такими мизерными. Но неудача Месси морально надломила команду. И хоть "Барса" и продолжала атаковать во втором тайме, счет так и не изменился.

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"ПСЖ" – "Барселона" – 1:1

Голы: Мбаппе (31, пен.) – Месси (37)

Статистика матча "ПСЖ" – "Барселона"

Обзор матча ПСЖ" – "Барселона"

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