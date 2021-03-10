Мессі склав компанію Роналду. "Барсу" вибили з Ліги чемпіонів

Французький "Парі Сен-Жермен" став чвертьфіналістом Ліги чемпіонів. Парижани за сумою двох матчів пройшли "Барселону". Ми вели онлайн-трансляцію матчу "ПСЖ" – "Барселона".

Реклама

Перший поєдинок цих команд в Барселоні завершився впевненою перемогою французів – 4:1. Однак понервувати паризьким фанам все ж довелося.

Перший тайм був насиченим на події. Господарі поля першими відкрили рахунок. Лангле у власному штрафному сфолив на Ікарді і Мбаппе чітко реалізував пенальті. Але "Барселона" у ту ж мить відігралася. Мессі забив просто шедевр, сильно пробивши під поперечину.

А в кінці тайму Лео мав оформляти дубль. Тепер уже пенальті був призначений у ворота "ПСЖ". Мессі потужно пробив з 11 метрів, але Навас коліном відбив м'яч в поперечину.

Реклама

Забий іспанці і тоді їх шанси на прохід були б не такими мізерними. Але невдача Мессі морально надломила команду. І хоч "Барса" і продовжувала атакувати в другому таймі, рахунок так і не змінився.

"ПСЖ" – "Барселона" – 1:1

Голи: Мбаппе (31, пен.) – Мессі (37)

Статистика матчу "ПСЖ" – "Барселона"

Огляд матчу ПСЖ "-" Барселона "

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама