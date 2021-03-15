Русский
$ 27,73
33,08
  1. Спорт
  2. Новини футболу

Мбаппе підвів – "ПСЖ" сенсаційно програв у чемпіонаті Франції аутсайдеру

15 березня, 08:32

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Команда Маурісіо Почеттіно ніяк не може обігнати "Лілль"

У неділю ввечері зірки "Парі Сен-Жермен" отримали жорсткий ляпас. Французький гранд, який кількома днями раніше вибив з Ліги чемпіонів "Барселону", програв 19-й (!) команді Ліги 1 – "Нанту". Та ще й на своєму полі.

Реклама

Днями найдорожчий футболіст світу зажадав збільшити йому зарплату.

Спочатку все йшло начебто добре. На 42-й хвилині німець Юліан Дракслер відкрив рахунок. Але в другому таймі "канарки" забили два м'ячі і виграли 2:1. Причому помилялися у парижан імениті футболісти. На 59-й хвилині Кіліан Мбаппе віддав необережну передачу назад, Рендал Коло перехопив м'яч, легко обіграв на замаху капітана Маркіньйоса і пробив Кейлора Наваса.

А на 71-й хвилині нігерієць Мойзес Саймон успішно завершив контратаку і відсвяткував гол акробатичними сальто. Дивіться огляд матчу на "Парк-де-Пренс".

Реклама

Ця невдача залишила команду аргентинця Маурісіо Почеттіно на другому місці, хоча її вже наздогнав "Ліон". "Нант" піднявся на 18-ту позицію, а "ПСЖ" відстає від "Лілля" на три очки. Лідер розійшовся нічиєю з "Монако" і поповнив свій багаж одним пунктом.

Тим часом, Мбаппе побив рекорд молодого Мессі, але на п'яти наступає Голанд.

Дивіться, як "ПСЖ" зіграв унічию з "Барселоною" в Лізі чемпіонів:

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол відео голів чемпіонат Франції ПСЖ Нант Кіліан Мбаппе
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Реал" – "Атлетіко": онлайн мадридського дербі в чемпіонаті ІспаніїФутбол
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)
Селезньов – з колишньою, його дружина – в ліжку без нього (фото)Футбол
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефону
Як Пономарьов увійшов в історію, а Тотті зробив селфі: відзначаємо 145-річчя телефонуІнші
Сліпучі ніжки на київському балконі!
Сліпучі ніжки на київському балконі! "Тепла" фотосесія нареченої гравця "Шахтаря"Футбол
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортером
Пішов від дружини, хворої на рак: топворотар Іспанії розлучається з найсексуальнішим репортеромФутбол
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місце
Шлейки замість трусиків: волейболістка засвітила інтимне місцеФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти