Мбаппе підвів – "ПСЖ" сенсаційно програв у чемпіонаті Франції аутсайдеру

У неділю ввечері зірки "Парі Сен-Жермен" отримали жорсткий ляпас. Французький гранд, який кількома днями раніше вибив з Ліги чемпіонів "Барселону", програв 19-й (!) команді Ліги 1 – "Нанту". Та ще й на своєму полі.

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Спочатку все йшло начебто добре. На 42-й хвилині німець Юліан Дракслер відкрив рахунок. Але в другому таймі "канарки" забили два м'ячі і виграли 2:1. Причому помилялися у парижан імениті футболісти. На 59-й хвилині Кіліан Мбаппе віддав необережну передачу назад, Рендал Коло перехопив м'яч, легко обіграв на замаху капітана Маркіньйоса і пробив Кейлора Наваса.

А на 71-й хвилині нігерієць Мойзес Саймон успішно завершив контратаку і відсвяткував гол акробатичними сальто. Дивіться огляд матчу на "Парк-де-Пренс".

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Ця невдача залишила команду аргентинця Маурісіо Почеттіно на другому місці, хоча її вже наздогнав "Ліон". "Нант" піднявся на 18-ту позицію, а "ПСЖ" відстає від "Лілля" на три очки. Лідер розійшовся нічиєю з "Монако" і поповнив свій багаж одним пунктом.

Тим часом, Мбаппе побив рекорд молодого Мессі, але на п'яти наступає Голанд.

Дивіться, як "ПСЖ" зіграв унічию з "Барселоною" в Лізі чемпіонів:

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