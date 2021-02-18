"Динамо" – "Брюгге": де і о котрій дивитися матч Ліги Європи

Список трансляцій поєдинку на НСК "Олімпійський" 18 лютого на ТБ і в інтернеті

У четвер, 18 лютого, на НСК "Олімпійський" київське "Динамо" грає перший матч 1/16 Ліги Європи проти бельгійського "Брюгге". Нагадаємо, через морози початок зустрічі перенесли з 19:55 на 17:00. При цьому на трибуни дозволили пустити 10 тисяч глядачів. Онлайн-трансляція "Динамо" – "Брюгге" з відео голів – у нас на сайті.

"ДИНАМО" – "БРЮГГЕ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

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У прямому ефірі матч "Динамо" – "Брюгге" у четвер, 18 лютого, починаючи з 17:00, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на сервісі OLL.TV.

Подивитися матч "Динамо" – "Брюгге" в повторі можна вночі, о 03:05, на "Футбол 2", а також о 07:25 ранку п'ятниці на "Футбол 1" і о 14:35 того ж дня на "Футбол 2".

"Динамо" / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

ХТО ФАВОРИТ

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Букмекери не бачать фаворита в сьогоднішньому поєдинку, оцінюючи шанси суперників як абсолютно рівні. Найвірогіднішим називають рахунок 1:1. Стосовно виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей (повторна – 25 лютого в Бельгії), то вище котирується "Брюгге". Бельгійцям дають 60% на прохід (коефіцієнт 1.57) проти 40% (2.41) на киян.

"Динамо" vs "Брюгге" / Фото: AFP

ЗАЯВА ЛУЧЕСКУ

"Зустрічаються два клуби, які є лідерами в своїх національних чемпіонатах. Якщо я не помиляюся, таких пар в Лізі Європи більше немає. Мені здається, цей поєдинок буде найрівнішим за силою серед усіх. Для нас дуже важливо зберегти рівновагу між атакою і обороною, враховуючи, що суперник грає в дуже агресивній, атакуючій манері. Нам важливо виходити з-під цього пресингу і використовувати вільні зони за їхніми спинами".

Мірча Луческу / Фото: Офіційний сайт ФК "Динамо"

"У мене вже було чимало матчів з "Брюгге". Найпам'ятніші, мабуть, – коли ми виходили до Ліги чемпіонів з "Шахтарем" і зіграли 2:2 на виїзді і 4:1 вдома. Я б виділив ті протистояння", – каже перед сьогоднішнім поєдинком з бельгійцями наставник киян Мірча Луческу.

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