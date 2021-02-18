"Динамо" пустить на матч з "Брюгге" 10 тисяч глядачів. Продаж квитків вже розпочався

Перший поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи київське "Динамо" зіграє з глядачами на трибунах. Матч відбудеться сьогодні на НСК "Олімпійський". Початок о 17:00. Онлайн-трансляція "Динамо" – "Брюгге" доступна на нашому сайті з усіма найцікавішими подробицями.

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Вчора Кабмін прийняв постанову про адаптивний карантин, яка набуде чинності з 24 лютого. Однак глядачів на стадіони в Україні дозволили пускати вже з 18 лютого. А сьогодні вранці офіційний дозвіл дав і УЄФА – повідомляє Динамо Київ Inside. Онлайн-продаж 10 тисяч квитків на трибуни НСК вже стартував. Ціни – від 100 до 800 гривень.

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Нагадаємо, що офіційний час початку матчів у Лізі Європи – 19:55. Однак поєдинок на столичному НСК "Олімпійський" між "Динамо" та "Брюгге" перенесли на 17:00. Рішення прийнято з урахуванням суворого прогнозу погоди на вечір четверга в Києві: очікується 15-20 градусів морозу.

Раніше Луческу назвав унікальним матч "Динамо" і "Брюгге".

Дивіться, як "Брюгге" грав у Лізі чемпіонів

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