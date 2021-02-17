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"Таких пар більше немає": Луческу назвав унікальним матч "Динамо" і "Брюгге"

17 лютого, 17:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команди зіграють у Києві поєдинок плей-офф Ліги Європи

Завтра поновлюється єврокубковий сезон для України. У Києві пройде матч 1/16 фіналу Ліги Європи. Через сильні морози матч "Динамо" – "Брюгге" розпочнеться о 17:00.

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Напередодні зустрічі головний тренер "Динамо" Мірча Луческу так відгукнувся про суперника.

"Що стосується тактичної моделі гри,"Брюгге" – дуже атакуюча команда. Команда з великим досвідом, де футболісти давно грають разом цим складом. Фінансування в клубі на рівні, і "Брюгге" з кожним роком покращує свої якості, купуючи гравців під свій атакуючий стиль гри .

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Зустрічаються два клуби, які є лідерами в своїх національних чемпіонатах. Якщо я не помиляюся, таких пар більше немає. Мені здається, цей поєдинок буде найбільш рівним за силою серед усіх.

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Для нас дуже важливо зберегти рівновагу між атакою і обороною, враховуючи, що суперник грає в дуже агресивній, атакуючій манері. Нам важливо виходити з-під цього пресингу і використовувати вільні зони за їх спинами" , – цитує Луческу сайт "Динамо" .

Дивіться, як "Динамо" пробилося в Лігу Європи:

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