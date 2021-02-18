"Динамо" пустит на матч с "Брюгге" 10 тысяч зрителей. Продажа билетов уже началась

Первый поединок 1/16 финала Лиги Европы киевское "Динамо" сыграет со зрителями на трибунах. Матч состоится сегодня на НСК "Олимпийский". Начало в 17:00. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Брюгге" доступна на нашем сайте со всеми самыми интересными подробностями.

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Вчера Кабмин принял постановление об адаптивном карантине, которое вступит в силу с 24 февраля. Однако зрителей на стадионы в Украине разрешили пускать уже с 18 февраля. А сегодня утром официальное разрешение дал и УЕФА – сообщает Динамо Киев Inside. Онлайн-продажа 10 тысяч билетов на трибуны НСК уже стартовала. Цены – от 100 до 800 гривен.

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Напомним, что официальное время начала матчей в Лиге Европы – 19:55. Однако поединок на столичном НСК "Олимпийский" между "Динамо" и "Брюгге" перенесли на 17:00. Решение принято с учетом сурового прогноза погоды на вечер четверга в Киеве: ожидается 15-20 градусов мороза.

Ранее Луческу назвал уникальным матч "Динамо" и "Брюгге".

Смотрите, как "Брюгге" играл в Лиге чемпионов

Все подробности в спецтеме Наши в Лиге Европы

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