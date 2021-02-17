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"Динамо" получит поддержку в матче с "Брюгге": в Украине разрешили пускать зрителей на стадионы

17 февраля, 14:18

Александр Трикиша Александр Трикиша

На матче "Динамо" – "Брюгге" болельщики смогут заполнить не более половины "Олимпийского"

Поединок 1/16 финала Лиги Европы между киевским "Динамо" и бельгийским "Брюгге", скорее всего, пройдет со зрителями. Сегодня Кабмин принял постановление про адаптивный карантин в Украине, который вступит в силу с 24 февраля. А для спортивных соревнований послабления начнут действовать уже с 18 февраля. Тем не менее, "Брюгге" дополнительно проверят на коронавирус по приказу Минздрава.

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По словам министра здравоохранения Украины Максима Степанова, матч смогут посетить не более 50 процентов от вместительности стадиона. Это даже больше, чем просило руководство киевлян ранее.

Отметим, что пока не ясна судьба времени начала матча. Из-за сильных морозов встречу предлагают перенести на два часа раньше – а именно на 18:00. Синоптики обещают в четверг вечером мороз в минус 15 градусов по Цельсию.

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Лига Европы Динамо Киев Брюгге Максим Степанов

Источник: Сегодня|Спорт

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