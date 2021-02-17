"Таких пар больше нет": Луческу назвал уникальным матч "Динамо" и "Брюгге"

Завтра возобновляется еврокубковый сезон для Украины. В Киеве пройдет матч 1/16 финала Лиги Европы. Из-за сильных морозов матч "Динамо" – "Брюгге" начнется в 17:00.

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Накануне встречи главный тренер "Динамо" Мирча Луческу так отозвался о сопернике.

"Что касается тактической модели игры, "Брюгге" – очень атакующая команда. Команда с большим опытом, где футболисты давно играют вместе этим составом. Финансирование в клубе на уровне, и "Брюгге" с каждым годом улучшает свои качества, приобретая игроков под свой атакующий стиль игры.

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Встречаются два клуба, лидирующих в своих национальных чемпионатах. Если я не ошибаюсь, таких пар больше нет. Мне кажется, этот поединок будет самым равным по силе среди всех.

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Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, учитывая, что соперник играет в очень агрессивной, атакующей манере. Нам важно выходить из-под этого прессинга и использовать свободные зоны за их спинами", – цитирует Луческу сайт "Динамо".

Смотрите, как "Динамо" пробилось в Лигу Европы:

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