Українська
$ 27,83
33,77
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Таких пар больше нет": Луческу назвал уникальным матч "Динамо" и "Брюгге"

17 февраля, 17:48

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Команды сыграют в Киеве поединок плей-офф Лиги Европы

Завтра возобновляется еврокубковый сезон для Украины. В Киеве пройдет матч 1/16 финала Лиги Европы. Из-за сильных морозов матч "Динамо" – "Брюгге" начнется в 17:00.

Реклама

Накануне встречи главный тренер "Динамо" Мирча Луческу так отозвался о сопернике.

"Что касается тактической модели игры, "Брюгге" – очень атакующая команда. Команда с большим опытом, где футболисты давно играют вместе этим составом. Финансирование в клубе на уровне, и "Брюгге" с каждым годом улучшает свои качества, приобретая игроков под свой атакующий стиль игры.

Читайте также: "Брюгге" дополнительно проверят на коронавирус в Киеве по приказу Минздрава

Встречаются два клуба, лидирующих в своих национальных чемпионатах. Если я не ошибаюсь, таких пар больше нет. Мне кажется, этот поединок будет самым равным по силе среди всех.

В тренде
Умер самый сильный человек планеты из Украины
Реклама

Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, учитывая, что соперник играет в очень агрессивной, атакующей манере. Нам важно выходить из-под этого прессинга и использовать свободные зоны за их спинами", – цитирует Луческу сайт "Динамо".

Смотрите, как "Динамо" пробилось в Лигу Европы:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига Европы Динамо Киев Мирча Луческу Брюгге
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Момент с трусишками вас не смущает?" Ирину Морозюк подставили подругиФутбол
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сын
Успешную модель нашли мертвой после разрыва с футболистом: у нее остался маленький сынФутбол
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменить
Испытание голой девушкой первым не выдержал тренер: встречу пришлось отменитьФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛ
Прогноз Александра Шовковского на матчи АПЛФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионов
Прогноз Александра Шовковского на матчи Лиги чемпионовФутбол
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с Вано
Милевский принялся ударно лайкать фото своей бывшей. А у нее – любовь с ВаноФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять