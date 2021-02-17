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Матчи "Динамо" и "Шахтера" в еврокубках отменили – решение УЕФА

17 февраля, 18:31

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Розыгрыш Юношеской лиги УЕФА прекращен

Исполнительный комитет УЕФА сегодня решил отменить дальнейший розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в сезоне 2020/21 из-за пандемии и ее влияния на проведение соревнований.

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Напомним, сегодня два матча 1/8 финала Лиги чемпионов:

Изначально исполком в прошлом году решил изменить формат турнира и отложить старт. Однако с того момента здравоохранительные организации ввели новые меры по всей Европе. Ограничения на путешествия, касающиеся команд-участниц, создают значительные трудности при организации матчей с их участием.

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Исполнительный комитет УЕФА подчеркнул, что дальше откладывать старт турнира невозможно и что на первое место надо поставить здоровье и безопасность молодых футболистов.

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К сожалению, сложившиеся обстоятельства не позволяют возобновить этот международный юношеский турнир. Комитет УЕФА по клубным соревнованиям и Ассоциация европейских клубов, к которым исполком обратился за консультацией, поддержали идею в исключительном порядке отменить розыгрыш Юношеской лиги УЕФА в этом сезоне.

В турнире принимают участие и два украинских клуба. 2 марта должен был состояться поединок "Динамо" – "Барселона", а 3 марта была запланирована встреча "Шахтер" – "Порту".

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Динамо Киев Шахтер Донецк Юношеская лига УЕФА

Источник: UEFA.com

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