Матчі "Динамо" і "Шахтаря" в єврокубках скасували – рішення УЄФА

Виконавчий комітет УЄФА сьогодні вирішив скасувати подальший розіграш Юнацької ліги УЄФА в сезоні 2020/21 через пандемію і її вплив на проведення змагань.

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Нагадаємо, сьогодні два матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

Спочатку виконком торік вирішив змінити формат турніру і відкласти старт. Однак з того моменту організації охорони здоров'я ввели нові заходи по всій Європі. Обмеження на подорожі, що стосуються команд-учасниць, створюють значні труднощі при організації матчів з їх участю.

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Виконавчий комітет УЄФА підкреслив, що далі відкладати старт турніру неможливо і що на перше місце треба поставити здоров'я і безпеку молодих футболістів.

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На жаль, обставини, що склалися, не дозволяють відновити цей міжнародний юнацький турнір. Комітет УЄФА з клубних змагань і Асоціація європейських клубів, до яких виконком звернувся за консультацією, підтримали ідею у винятковому порядку скасувати розіграш Юнацької ліги УЄФА в цьому сезоні.

У турнірі беруть участь і два українські клуби. 2 березня мав відбутися поєдинок "Динамо" – "Барселона", а 3 березня була запланована зустріч "Шахтар" – "Порту".

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