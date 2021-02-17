"Севілья" – "Боруссія" (Д): онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У середу проходить ще два матчі плей-офф Ліги чемпіонів. На нашому сайті вже триває онлайн "Порту" – "Ювентус". О 22:00 стартує поєдинок і в Іспанії, де "Севілья" приймає дортмундську "Боруссію". Ми ведемо онлай-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео.

"Севілья" – "Боруссія" (Д)

Як пробилися до плей-оф. Команда з Андалусії спокійно вийшла з групи з російським "Краснодаром", французьким "Ренном" і англійським "Челсі". Підопічні Юлена Лопетегі поступилися лише лондонцям в поєдинку за перше місце – 0:4.

Лукас Окампос з партнерами святкує гол у ворота "Бетіса" / Фото: Reuters

Німецька команда не зазнала проблем у компанії з російським "Зенітом", італійським "Лаціо" і бельгійським "Брюгге". Хоча на старті "Севілья" і програла римлянам в гостях (1:3), зуміла посісти перше місце.

Стан суперників. Іспанці впевнено йдуть в ТОП-4 Ла Ліги, на очко відстаючи від "Барселони". У чотирьох останніх матчах команда не пропускала, вигравши п'ять зустрічей поспіль.

А ось Дортмунд лихоманить після заміни в грудні Люсьєна Фавра на Едіна Терзича: всього одна перемога в шести матчах Бундесліги і шосте місце. Але все ж одного з найкращих бомбардирів турніру Ерлінга Голанда (6 голів) "Севільї" варто побоюватися за будь-яких умов.

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Прогнози. Букмекери невелику перевагу віддають іспанцям. Причому коефіцієнт на їхню перемогу становить приблизно 2.35, на "Боруссію" – 3.05, на нічию – 3.55. У матчі заб'ють два або три м'ячі, а найімовірніший рахунок – 1:1 (коеф. – 6.90).

Де дивитися. В Україні матч в прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Причому, трансляція стартує вже о 21:45. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV. У повторі зустріч продемонструють у четвер о 8:40 і 18:40 – на "Футбол 2", о 12:05 – на "Футбол 1".

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