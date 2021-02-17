Русский
$ 27,83
33,77

"Севілья" – "Боруссія" (Д): онлайн матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Середа, 17 лютого

Севілья

22:00

Боруссія

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У середу проходить ще два матчі плей-офф Ліги чемпіонів. На нашому сайті вже триває онлайн "Порту" – "Ювентус". О 22:00 стартує поєдинок і в Іспанії, де "Севілья" приймає дортмундську "Боруссію". Ми ведемо онлай-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео.

"Севілья" – "Боруссія" (Д)

Як пробилися до плей-оф. Команда з Андалусії спокійно вийшла з групи з російським "Краснодаром", французьким "Ренном" і англійським "Челсі". Підопічні Юлена Лопетегі поступилися лише лондонцям в поєдинку за перше місце – 0:4.

Лукас Окампос з партнерами святкує гол у ворота "Бетіса"

Лукас Окампос з партнерами святкує гол у ворота "Бетіса" / Фото: Reuters

Німецька команда не зазнала проблем у компанії з російським "Зенітом", італійським "Лаціо" і бельгійським "Брюгге". Хоча на старті "Севілья" і програла римлянам в гостях (1:3), зуміла посісти перше місце.

Стан суперників. Іспанці впевнено йдуть в ТОП-4 Ла Ліги, на очко відстаючи від "Барселони". У чотирьох останніх матчах команда не пропускала, вигравши п'ять зустрічей поспіль.

А ось Дортмунд лихоманить після заміни в грудні Люсьєна Фавра на Едіна Терзича: всього одна перемога в шести матчах Бундесліги і шосте місце. Але все ж одного з найкращих бомбардирів турніру Ерлінга Голанда (6 голів) "Севільї" варто побоюватися за будь-яких умов.

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Фото: REUTERS/Leon Kuegeler

Прогнози. Букмекери невелику перевагу віддають іспанцям. Причому коефіцієнт на їхню перемогу становить приблизно 2.35, на "Боруссію" – 3.05, на нічию – 3.55. У матчі заб'ють два або три м'ячі, а найімовірніший рахунок – 1:1 (коеф. – 6.90).

Де дивитися. В Україні матч в прямому ефірі покаже канал "Футбол 1". Причому, трансляція стартує вже о 21:45. Також гру можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV. У повторі зустріч продемонструють у четвер о 8:40 і 18:40 – на "Футбол 2", о 12:05 – на "Футбол 1".

Читайте також: розклад і прогнози на матчі Ліги чемпіонів у середу.

Дивіться, як "Боруссія" обіграла російський "Зеніт" у Санкт-Петербурзі:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол Ліга чемпіонів онлайн трансляція де подивитись Боруссія Дортмунд Севілья
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Барселона" – "ПСЖ": онлайн битви грандів у плей-оф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Зустрічайте! Мессі – у формі
Зустрічайте! Мессі – у формі "ПСЖ"Футбол
Зірки
Зірки "Барселони" влаштували перепалку під час матчу з "ПСЖ"Ліга чемпіонів 2020/21
Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століття
Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століттяФутбол
Російського тренера дискваліфікували за витівку в матчі з
Російського тренера дискваліфікували за витівку в матчі з "Челсі"Футбол
Революція в Лізі чемпіонів! Новий
Революція в Лізі чемпіонів! Новий "швейцарський" формат турніру підтримали всіЛіга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти