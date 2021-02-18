"Динамо" – "Брюгге": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

У четвер, 18 лютого, на НСК "Олімпійський" в Києві відбувається перший матч 1/16 фіналу Ліги Європи. "Динамо" приймає чемпіона Бельгії "Брюгге". Початок зустрічі – о 17:00. Наш сайт веде мультимедійну онлайн-трансляцію поєдинку з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

Гра мала початися о 19:55, але через морози в Україні поєдинок "Динамо" – "Брюгге" перенесли на більш ранній час. Стартовий свисток фінського рефері Маттіаса Гестраніуса прозвучить о 17:00. У цю мить синоптики прогнозують у Києві "мінус 11". Тимчасом УЄФА забороняє грати, коли прохолодніше за "мінус 15".

Важливий момент – на матч "Динамо" – "Брюгге" дозволили пустити уболівальників.

Відзначимо, що "Брюгге" приїхав до Києва без головного тренера Філіпа Клемана і його помічників. У всіх – коронавірус. Також через COVID-19 бельгійцям не допоможуть троє гравців – Ганс Ванакен, Матей Мітрович і Стефано Денсвіл. Крім того, через дискваліфікацію за "Брюгге" не зіграє українець Соболь.

Філіпп Клеман / Фото: Twitter

Керувати діями бельгійців на "Олімпійському" буде наставник дубля Рік Де Міл.

ШЛЯХ ДО 1/16 ЛІГИ ЄВРОПИ

"Динамо" потрапило до плей-оф Ліги Європи завдяки перемозі над "Ференцварошем" 1:0, яка дозволила киянам посісти третє місце в своїй групі Ліги чемпіонів. Хоча відставання команди Мірчі Луческу від "Ювентуса" і "Барселони" склало аж 11 очок.

"Брюгге" ж набрав у груповому раунді ЛЧ вдвічі більше очок, ніж кияни, – вісім – і до останнього боровся за вихід до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, але все-таки поступився путівкою туди "Лаціо", а сам перебрався до другого за рангом єврокубка.

ТРЕНУВАННЯ "ДИНАМО"

ПЕРЕД "БРЮГГЕ"

ТРЕНУВАННЯ "БРЮГГЕ"

ПЕРЕД "ДИНАМО"

ПОПЕРЕДНІ ЗУСТРІЧІ

"Динамо" і "Брюгге" зустрічалися в третьому відбірковому раунді минулої Ліги чемпіонів. Бельгійці перемогли із загальним рахунком 4:3. Ганс Ванакен з пенальті приніс "Брюгге" мінімальну перемогу вдома, а в Києві була зафіксована нічия 3:3, причому динамівці тричі вели в рахунку.

"Динамо" vs "Брюгге" / Фото: AFP

Цікаво, що у відборі Ліги чемпіонів-2020/21 "Динамо" знову зустрілося з клубом із Бельгії. У раунді плей-оф кияни із загальним рахунком 5:1 (2:1 в гостях, 3:0 вдома) здолали "Гент".

"ДИНАМО" – "БРЮГГЕ":

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"ДИНАМО": Бущан – Караваєв, Попов, Кендзьора, Миколенко – Шапаренко, Сидорчук, Буяльський – Циганков, Родрігес – Бесєдін

"БРЮГГЕ": Міньоле – Мата, Коссуну, Мехелен, Рікка – Вормер, Рітц, Баланта – Окереке, Дост, Баджи

"ДИНАМО" – "БРЮГГЕ":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Букмекери не бачать фаворита в сьогоднішньому поєдинку, оцінюючи шанси суперників як абсолютно рівні. Як на перемогу "Динамо", так і на перемогу "Брюгге" встановлено коефіцієнт 2.75, на нічию – 3.20. Виходячи з цих коефіцієнтів, ймовірність результатів така: виграш "Динамо" – 35%, виграш "Брюгге" – 35%, нічия – 30%. Найбільш імовірним аналітики називають рахунок 1:1.

Що стосується виходу до 1/8 фіналу Ліги Європи за сумою двох зустрічей (повторна – 25 лютого в Бельгії), то аналітики віддають перевагу "Брюгге" – 60% на прохід (1.57) проти 40% (2.41) на киян.

"ДИНАМО" – "БРЮГГЕ":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Динамо" – "Брюгге" у четвер, 18 лютого, починаючи з 17:00, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на сервісі OLL.TV.

Всі подробиці в спецтемі Наші в Лізі Європи

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