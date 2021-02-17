"Динамо" отримає підтримку в матчі з "Брюгге": в Україні дозволили пускати глядачів на стадіони

Поєдинок 1/16 фіналу Ліги Європи між київським "Динамо" і бельгійським "Брюгге", швидше за все, пройде з глядачами. Сьогодні Кабмін прийняв постанову про адаптивний карантин в Україні, який вступить в силу з 24 лютого. А для спортивних змагань послаблення почнуть діяти вже з 18 лютого. Проте, "Брюгге" додатково перевірять на коронавірус за наказом МОЗ.
За словами міністра охорони здоров'я України Максима Степанова, матч зможуть відвідати не більше 50 відсотків від місткості стадіону. Це навіть більше, ніж просило керівництво киян раніше.
Відзначимо, що поки не ясна доля часу початку матчу. Через сильні морози зустріч пропонують перенести на дві години раніше – а саме на 18:00. Синоптики обіцяють в четвер увечері мороз в мінус 15 градусів за Цельсієм.
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