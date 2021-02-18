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"Динамо" – "Брюгге": где и во сколько смотреть матч Лиги Европы

18 февраля, 12:15

Олег Люлька Олег Люлька

Список трансляций поединка на НСК "Олимпийский" 18 февраля на ТВ и в интернете

В четверг, 18 февраля, на НСК "Олимпийский" киевское "Динамо" играет первый матч 1/16 Лиги Европы против бельгийского "Брюгге". Напомним, из-за морозов начало встречи перенесли с 19:55 на 17:00. При этом на трибуны разрешили пустить 10 тысяч зрителей. Онлайн-трансляция "Динамо" – "Брюгге" с видео голов – у нас на сайте.

"ДИНАМО" – "БРЮГГЕ":
ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

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В прямом эфире матч "Динамо" – "Брюгге" в четверг, 18 февраля, начиная с 17:00, покажет канал "Футбол 1". Также прямая трансляция поединка состоится на сервисе OLL.TV.

Посмотреть матч "Динамо" – "Брюгге" в повторе можно ночью, в 03:05, на "Футбол 2", а также в 07:25 утра пятницы на "Футбол 1" и в 14:35 того же дня на "Футбол 2".

"Динамо"

"Динамо" / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

КТО ФАВОРИТ

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Букмекеры не видят фаворита в сегодняшнем поединке, оценивая шансы соперников как абсолютно равные. Наиболее вероятным называют счет 1:1. Что касается выхода в 1/8 финала Лиги Европы по сумме двух встреч (повторная – 25 февраля в Бельгии), то выше котируется "Брюгге". Бельгийцам дают 60% на проход (коэффициент 1.57) против 40% (2.41) на киевлян.

"Динамо" vs "Брюгге"

"Динамо" vs "Брюгге" / Фото: AFP

ЗАЯВЛЕНИЕ ЛУЧЕСКУ

"Встречаются два клуба, лидирующих в своих национальных чемпионатах. Если я не ошибаюсь, таких пар в Лиге Европы больше нет. Мне кажется, этот поединок будет самым равным по силе среди всех. Для нас очень важно сохранить равновесие между атакой и обороной, учитывая, что соперник играет в очень агрессивной, атакующей манере. Нам важно выходить из-под этого прессинга и использовать свободные зоны за их спинами"

Мирча Луческу

Мирча Луческу / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

"У меня уже было немало матчей с "Брюгге". Самые памятные, пожалуй, – когда мы выходили в Лигу чемпионов с "Шахтером" и сыграли 2:2 на выезде и 4:1 дома. Я бы выделил те противостояния", – говорит перед сегодняшним поединком с бельгийцами наставник киевлян Мирча Луческу

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Лига Европы Динамо Киев где смотреть Брюгге

Источник: Сегодня|Спорт

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