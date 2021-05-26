Дівчина динамівця Родрігеса танцює в бікіні з іншим чоловіком: відео з Туреччини

Кохана люксембурзького вінгера київського Динамо Жерсона Родрігеса Ольга Янчук продовжує насолоджуватися відпочинком в Кемері. Раніше 26-річна українська тенісистка похвалилася своїми формами в яскраво-салатовому купальнику.
А тепер в соцмережах з'явилося відео, як Ольга Янчук танцює в чорному бікіні. Поруч з нею – не Жерсон Родрігес, а інший хлопець – флорист Євген Князєв, який, власне, і виклав ці кадри у себе в інстаграм-сторіз.
Та ж пара запалює в Туреччині – але вже в приміщенні.
При цьому коханий Ольги Янчук Жерсон Родрігес нині перебуває в розташуванні збірної Люксембургу, яка готується до товариських матчів з Норвегією (2 червня) і Шотландією (6-го).
Відзначимо, що не так давно Ольга Янчук привітала Жерсона Родрігеса з виграшем "золота" чемпіонату України гарячим поцілунком.
Нагадаємо, в листопаді минулого року Ольга Янчук народила Жерсону Родрігесу сина, якого назвали Жерсон Джуніор.
Додамо, що у футболіста Динамо є також син від попередніх стосунків.
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