Дівчина динамівця Родрігеса танцює в бікіні з іншим чоловіком: відео з Туреччини

Українська тенісистка Ольга Янчук запалює на пляжах Туреччини, поки її коханий Жерсон готується в складі збірної Люксембургу до матчу з Норвегією

Українська тенісистка Ольга Янчук / Фото: Instagram

Кохана люксембурзького вінгера київського Динамо Жерсона Родрігеса Ольга Янчук продовжує насолоджуватися відпочинком в Кемері. Раніше 26-річна українська тенісистка похвалилася своїми формами в яскраво-салатовому купальнику.

А тепер в соцмережах з'явилося відео, як Ольга Янчук танцює в чорному бікіні. Поруч з нею – не Жерсон Родрігес, а інший хлопець – флорист Євген Князєв, який, власне, і виклав ці кадри у себе в інстаграм-сторіз.

Ольга Янчук відпочиває в Туреччині Відео: Instagram

Та ж пара запалює в Туреччині – але вже в приміщенні.

Ольга Янчук відпочиває в Туреччині Відео: Instagram

При цьому коханий Ольги Янчук Жерсон Родрігес нині перебуває в розташуванні збірної Люксембургу, яка готується до товариських матчів з Норвегією (2 червня) і Шотландією (6-го).

Відзначимо, що не так давно Ольга Янчук привітала Жерсона Родрігеса з виграшем "золота" чемпіонату України гарячим поцілунком.

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Нагадаємо, в листопаді минулого року Ольга Янчук народила Жерсону Родрігесу сина, якого назвали Жерсон Джуніор.

Додамо, що у футболіста Динамо є також син від попередніх стосунків.

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