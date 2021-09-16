Буде-Глімт – Зоря: о котрій і де дивитися перший матч луганців у Лізі конференцій

Список трансляцій поєдинку в Норвегії, в якому чемпіон цієї країни Буде-Глімт приймає бронзового призера Прем'єр-ліги України луганську Зорю

Тренер Зорі Віктор Скрипник / Фото: Getty Images

Матч першого туру групового раунду нового єврокубка Ліги конференцій між норвезьким клубом Буде-Глімт і українською Зорею відбудеться у четвер, 16 вересня. Початок о 22:00 за київським часом. Онлайн Буде-Глімт – Зоря доступний на нашому сайті.

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ДЕ ДИВИТИСЯ БУДЕ-ГЛІМТ – ЗОРЯ

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Зоря і трофей Ліги конференцій / Фото: Getty Images

Відзначимо, що склад команди Буде-Глімт Transfermarkt оцінює в 14,4 млн євро, а Зорі – в 18,6 млн євро. Проте фаворитом матчу аналітики називають норвежців.

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На перемогу норвежців букмекерами встановлено коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 3.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

виграш Буде-Глімт – 49%

нічия – 25%

виграш Зорі – 26%

найбільш ймовірний рахунок – 1:1

Переможець цієї групи, в якій також виступають Рома і софійський ЦСКА, відразу вийде до 1/8 фіналу Ліги конференцій. На володарів других сходинок чекає плей-оф із командами, які посядуть третій рядок у груповому раунді Ліги Європи.

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Додамо, що поки що цей тиждень для України в єврокубках – без перемог. У Лізі чемпіонів Динамо зіграло 0:0 з Бенфікою в Києві, а Шахтар програв 0:2 Шерифу в Тирасполі.