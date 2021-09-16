Буде-Глімт – Зоря: о котрій і де дивитися перший матч луганців у Лізі конференцій

Матч першого туру групового раунду нового єврокубка Ліги конференцій між норвезьким клубом Буде-Глімт і українською Зорею відбудеться у четвер, 16 вересня. Початок о 22:00 за київським часом. Онлайн Буде-Глімт – Зоря доступний на нашому сайті.
Читайте також: Буде-Глімт – Зоря та інші: розклад матчів Ліги конференцій 16 вересня
ДЕ ДИВИТИСЯ БУДЕ-ГЛІМТ – ЗОРЯ
- Megogo
- beIN Connect MENA
- beIN Sports MENA 7 HD
- BT Sport Player (geo / R)
- RMC Sport Live 11
- TSN Malta 8 HD
- V 4 Norge HD
- ViaPlay Baltic HD
- ViaPlay Finland HD
- ViaPlay Iceland HD
- ViaPlay Norway HD
- ViaPlay Poland HD
- ViaPlay Sweden HD
Відзначимо, що склад команди Буде-Глімт Transfermarkt оцінює в 14,4 млн євро, а Зорі – в 18,6 млн євро. Проте фаворитом матчу аналітики називають норвежців.
Читайте також: Три мільйони євро у Зорі вже в кишені: призові в Лізі конференцій
На перемогу норвежців букмекерами встановлено коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 3.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:
- виграш Буде-Глімт – 49%
- нічия – 25%
- виграш Зорі – 26%
- найбільш ймовірний рахунок – 1:1
Переможець цієї групи, в якій також виступають Рома і софійський ЦСКА, відразу вийде до 1/8 фіналу Ліги конференцій. На володарів других сходинок чекає плей-оф із командами, які посядуть третій рядок у груповому раунді Ліги Європи.
Додамо, що поки що цей тиждень для України в єврокубках – без перемог. У Лізі чемпіонів Динамо зіграло 0:0 з Бенфікою в Києві, а Шахтар програв 0:2 Шерифу в Тирасполі.