15 вересня 22:00
Манчестер Сіті 1
Лейпциг 2
15 вересня 22:00
Атлетіко 0
Порту 0
15 вересня 22:00
Ліверпуль 3
Мілан 2
15 вересня 22:00
Спортинг 1
Аякс 5
15 вересня 22:00
Інтер 0
Реал 1
15 вересня 22:00
Брюгге 1
ПСЖ 1
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 00:00
Динамо --
Олександрія --
18 вересня 00:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 00:00
Зоря --
Чорноморець --
18 вересня 00:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 00:00
Ворскла --
Минай --
18 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 00:00
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
iPhone13: що нового и ціна iPhone13: що нового и ціна 💥 Загострення на Донбасі ⚽ Буде-Глімт - Зоря: онлайн ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта"
СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Буде-Глімт – Зоря: о котрій і де дивитися перший матч луганців у Лізі конференцій

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
16 вересня, 15:55
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Список трансляцій поєдинку в Норвегії, в якому чемпіон цієї країни Буде-Глімт приймає бронзового призера Прем'єр-ліги України луганську Зорю
Тренер Зорі Віктор Скрипник
Тренер Зорі Віктор Скрипник / Фото: Getty Images

Матч першого туру групового раунду нового єврокубка Ліги конференцій між норвезьким клубом Буде-Глімт і українською Зорею відбудеться у четвер, 16 вересня. Початок о 22:00 за київським часом. Онлайн Буде-Глімт – Зоря доступний на нашому сайті.

Читайте також: Буде-Глімт – Зоря та інші: розклад матчів Ліги конференцій 16 вересня

ДЕ ДИВИТИСЯ БУДЕ-ГЛІМТ – ЗОРЯ

  • Megogo
  • beIN Connect MENA
  • beIN Sports MENA 7 HD
  • BT Sport Player (geo / R)
  • RMC Sport Live 11
  • TSN Malta 8 HD
  • V 4 Norge HD
  • ViaPlay Baltic HD
  • ViaPlay Finland HD
  • ViaPlay Iceland HD
  • ViaPlay Norway HD
  • ViaPlay Poland HD
  • ViaPlay Sweden HD
Реклама

Зоря і трофей Ліги конференцій
Зоря і трофей Ліги конференцій / Фото: Getty Images

Відзначимо, що склад команди Буде-Глімт Transfermarkt оцінює в 14,4 млн євро, а Зорі – в 18,6 млн євро. Проте фаворитом матчу аналітики називають норвежців.

Реклама

Читайте також: Три мільйони євро у Зорі вже в кишені: призові в Лізі конференцій

На перемогу норвежців букмекерами встановлено коефіцієнт 1.94, на нічию – 3.85, на перемогу Зорі – 3.80. Виходячи з цих котирувань, ймовірність результатів така:

  • виграш Буде-Глімт – 49%
  • нічия – 25%
  • виграш Зорі – 26%
  • найбільш ймовірний рахунок – 1:1

Переможець цієї групи, в якій також виступають Рома і софійський ЦСКА, відразу вийде до 1/8 фіналу Ліги конференцій. На володарів других сходинок чекає плей-оф із командами, які посядуть третій рядок у груповому раунді Ліги Європи.

Реклама

Додамо, що поки що цей тиждень для України в єврокубках – без перемог. У Лізі чемпіонів Динамо зіграло 0:0 з Бенфікою в Києві, а Шахтар програв 0:2 Шерифу в Тирасполі.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Ванесса
Руссо

США
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Пʼятниця, 17 вересня
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти