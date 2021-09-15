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Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
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Спортинг --
28 вересня 22:00
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Маріуполь --
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Чорноморець --
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Інгулець --
Колос --
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Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
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Шериф – Шахтар: відео голів та огляд матчу

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
15 вересня, 21:52
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Дивіться голи та відеоогляд поєдинку стартового туру Ліги чемпіонів, в якому Шахтар на виїзді програв Шерифу з рахунком 0:2
/ Фото: Reuters

Донецький Шахтар у першому матчі Ліги чемпіонів програв чемпіону Молдови Шерифу з рахунком 0:2. У складі тираспольського клубу голи забивали Адама Траоре та Янсане.

ГОЛ АДАМА ТРАОРЕ

На 16-й хвилині господарі скористалися обрізкою на чужій половині поля, Кріштіано навісив у штрафний, звідки точно в дотик пробив Траоре.

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ГОЛ ЯНСАНЕ

Другий м'яч влетів у ворота Шахтаря на 62-й хвилині. Кріштіано протягнув м'яч по лівому фланзі й виконав подачу у штрафний майданчик, звідки точно пробив головою Янсане.

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Свій наступний матч команда Де Дзербі проведе в Києві 28 вересня проти Інтера. В іншому матчі групи D Реал зіграє проти Шерифа.

Груповий етап
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Пр.
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1
Шериф Шериф Шер
1
1
0
0
2
0
2
3
Забиті 2
Пропущені 0
Різниця 2
Результати останніх матчів: В
2
Реал Реал Реа
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
3
Інтер Інтер Інт
0
0
0
0
0
0
0
0
Забиті 0
Пропущені 0
Різниця 0
-
4
Шахтар Шахтар Шах
1
0
0
1
0
2
-2
0
Забиті 0
Пропущені 2
Різниця -2
Результати останніх матчів: П

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Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
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