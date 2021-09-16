Буде-Глімт – Зоря та інші: розклад матчів Ліги конференцій 16 вересня

У четвер, 16 вересня буде зіграно перший тур групового етапу нового єврокубка – Ліги конференцій.
В гостях луганська Зоря зустрінеться з норвезьким Буде-Глімтом. Ми ведемо онлайн-трансляцію матчу Буде-Глімт – Зоря.
Всього буде зіграно 14 поєдинків. Два вже відбулися. Ізраїльські клуби зіграли раніше з релігійних причин.
Вашій увазі розклад матчів першого туру. Результати будемо оновлювати у міру завершення матчів.
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ГРУПА А
Маккабі Т-А (Ізраїль) – Алашкерт (Вірменія) – 4:1
19:45. ХІК (Фінляндія) – ЛАСК (Австрія)
ГРУПА В
22:00. Флора (Естонія) – Гент (Бельгія)
22:00. Анортосіс (Кіпр) – Партизан (Сербія)
ГРУПА З
22:00. Буде-Глімт (Норвегія) – Зоря (Україна)
22:00. Рома (Італія) – ЦСКА (Болгарія)
ГРУПА D
22:00. Яблонець (Чехія) – Клуж (Румунія)
22:00. Рандерс (Данія) – АЗ (Нідерланди)
ГРУПА Е
Маккабі Х (Ізраїль) – Фейеноорд (Нідерланди) – 0: 0
19:45. Славія (Чехія) – Уніон (Берлін)
ГРУПА F
19:45. Слован (Словаччина) – Копенгаген (Данія)
19:45. Лінкольн (Гібралтар) – ПАОК (Греція)
ГРУПА G
19:45. Ренн (Франція) – Тоттенгем (Англія)
19:45. Мура (Словенія) – Вітесс (Нідерланди)
ГРУПА H
17:30. Кайрат (Казахстан) – Омонія (Кіпр)
19:45. Карабах (Азербайджан) – Базель (Швейцарія)
Переможець групи виходить в 1/8 фіналу, друга команда зіграє в плей-офф.